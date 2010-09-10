Дом на Горького от СК Северная компания

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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AnonymousNoname
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение AnonymousNoname » 08 дек 2018, 08:55

Судя по фотографиям, отопление от обычных радиаторов. Причем, если есть балкон, радиатор стоит на нем, а не в прилегающем жилом помещении. После получения ключей квартиры демонтируете радиаторы и поставите какие вам надо. Вопрос, скорее, в том, когда дадут эти самые ключи. Разрешение на строительство продлили на полгода.
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Иван Ветров
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 11:11

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение Иван Ветров » 08 дек 2018, 12:24

Очередной долгострой наверное будет этот дом. Три года уже строят и конца и края не видно. Поэтому с сайта убрали раздел с документацией и онлайн трансляцию. Согласно договору и них еще полгода до передачи квартир дольщикам. Не выполнят - будем взыскивать с них неустойку. Почему другие дольщики молчат ?
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AnonymousNoname
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение AnonymousNoname » 08 дек 2018, 14:09

Документацию на сайте СК убрали для всех их новостроек. Не только для Дома на Горького. Но она теперь выкладывается на сайте нашдом.рф. Так что в интернете ее найти сложно, но можно. Пока продление сроков строительства ни о чем страшном не говорит. Успеют составить акты приема-передачи квартир до 30 июня 2019 г. - не будет никаких неустоек. Не успеют - наверняка, будут настаивать оформить доп. соглашение к ДДУ, чтобы неустойку в виде 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы договора за каждый день просрочки не платить. И тогда уже личное дело каждого, вестись ли на их возможные уговоры/угрозы или ничего не подписывать, а затем обращаться в суд за неустойкой.
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AnonymousNoname
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение AnonymousNoname » 08 дек 2018, 14:20

И всё же следует признать, что строительные работы, хоть и черепашьими темпами, но ведутся. А кричать и возмущаться особо негде. Группа СК в ВК давно превратилась в агитку. Одни рекламные посты, которые нельзя комментировать. Их страница в Инстаграм вообще никому не сдалась. И по закону пока придраться не к чему. Условия ДДУ они пока не нарушили.
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san
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 19:59

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение san » 10 дек 2018, 08:46

AnonymousNoname писал(а):И тогда уже личное дело каждого, вестись ли на их возможные уговоры/угрозы или ничего не подписывать, а затем обращаться в суд за неустойкой.


А как они могут угрожать, если клиент обратится в суд за неустойкой?
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AnonymousNoname
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение AnonymousNoname » 10 дек 2018, 21:09

Это до суда. Где-нибудь в мае-июне оповестить о невозможности сдать в срок и предложить подписать доп. соглашение к ДДУ. На этом этапе они могут грозить расторгнуть ДДУ с возвратом уплаченной ранее суммы. Не буду ни в чем обвинять Северную компанию. Может, они так делать не будут. Но в целом по стране такие случаи были. Те, кто не знает законов, могут повестись. А реально застройщик в одностороннем порядке договор расторгнуть не сможет. Потому что дольщик не нарушил ни одного пункта договора. Расторгнуть договор можно только через суд, если застройщик докажет, что форс-мажор помешал ему вовремя выполнить свои обязательства. Но он этого доказать не сможет. 3,5 лет не хватило на постройку 10-этажного монолитного дома. Это курам на смех.

Есть и другая, более реальная угроза. Вряд ли СК еще что-нибудь продаст человеку, который через суд взыскал с нее неустойку.
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Mity
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 16:10

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение Mity » Сегодня, 14:49

Здравствуйте. Кто получал от застройщика официальное уведомление о продлении сроков завершения строительства и получения разрешения на ввод в эксплуатацию данного дома?
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