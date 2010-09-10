Сообщение AnonymousNoname » 10 дек 2018, 21:09

Это до суда. Где-нибудь в мае-июне оповестить о невозможности сдать в срок и предложить подписать доп. соглашение к ДДУ. На этом этапе они могут грозить расторгнуть ДДУ с возвратом уплаченной ранее суммы. Не буду ни в чем обвинять Северную компанию. Может, они так делать не будут. Но в целом по стране такие случаи были. Те, кто не знает законов, могут повестись. А реально застройщик в одностороннем порядке договор расторгнуть не сможет. Потому что дольщик не нарушил ни одного пункта договора. Расторгнуть договор можно только через суд, если застройщик докажет, что форс-мажор помешал ему вовремя выполнить свои обязательства. Но он этого доказать не сможет. 3,5 лет не хватило на постройку 10-этажного монолитного дома. Это курам на смех.



Есть и другая, более реальная угроза. Вряд ли СК еще что-нибудь продаст человеку, который через суд взыскал с нее неустойку.