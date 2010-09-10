Дом на Горького от СК Северная компания
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Судя по фотографиям, отопление от обычных радиаторов. Причем, если есть балкон, радиатор стоит на нем, а не в прилегающем жилом помещении. После получения ключей квартиры демонтируете радиаторы и поставите какие вам надо. Вопрос, скорее, в том, когда дадут эти самые ключи. Разрешение на строительство продлили на полгода.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 06 окт 2016, 11:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Очередной долгострой наверное будет этот дом. Три года уже строят и конца и края не видно. Поэтому с сайта убрали раздел с документацией и онлайн трансляцию. Согласно договору и них еще полгода до передачи квартир дольщикам. Не выполнят - будем взыскивать с них неустойку. Почему другие дольщики молчат ?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Документацию на сайте СК убрали для всех их новостроек. Не только для Дома на Горького. Но она теперь выкладывается на сайте нашдом.рф. Так что в интернете ее найти сложно, но можно. Пока продление сроков строительства ни о чем страшном не говорит. Успеют составить акты приема-передачи квартир до 30 июня 2019 г. - не будет никаких неустоек. Не успеют - наверняка, будут настаивать оформить доп. соглашение к ДДУ, чтобы неустойку в виде 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы договора за каждый день просрочки не платить. И тогда уже личное дело каждого, вестись ли на их возможные уговоры/угрозы или ничего не подписывать, а затем обращаться в суд за неустойкой.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
И всё же следует признать, что строительные работы, хоть и черепашьими темпами, но ведутся. А кричать и возмущаться особо негде. Группа СК в ВК давно превратилась в агитку. Одни рекламные посты, которые нельзя комментировать. Их страница в Инстаграм вообще никому не сдалась. И по закону пока придраться не к чему. Условия ДДУ они пока не нарушили.
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
AnonymousNoname писал(а):И тогда уже личное дело каждого, вестись ли на их возможные уговоры/угрозы или ничего не подписывать, а затем обращаться в суд за неустойкой.
А как они могут угрожать, если клиент обратится в суд за неустойкой?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Это до суда. Где-нибудь в мае-июне оповестить о невозможности сдать в срок и предложить подписать доп. соглашение к ДДУ. На этом этапе они могут грозить расторгнуть ДДУ с возвратом уплаченной ранее суммы. Не буду ни в чем обвинять Северную компанию. Может, они так делать не будут. Но в целом по стране такие случаи были. Те, кто не знает законов, могут повестись. А реально застройщик в одностороннем порядке договор расторгнуть не сможет. Потому что дольщик не нарушил ни одного пункта договора. Расторгнуть договор можно только через суд, если застройщик докажет, что форс-мажор помешал ему вовремя выполнить свои обязательства. Но он этого доказать не сможет. 3,5 лет не хватило на постройку 10-этажного монолитного дома. Это курам на смех.
Есть и другая, более реальная угроза. Вряд ли СК еще что-нибудь продаст человеку, который через суд взыскал с нее неустойку.
Есть и другая, более реальная угроза. Вряд ли СК еще что-нибудь продаст человеку, который через суд взыскал с нее неустойку.
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Здравствуйте. Кто получал от застройщика официальное уведомление о продлении сроков завершения строительства и получения разрешения на ввод в эксплуатацию данного дома?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 06 окт 2016, 11:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
На сайте Наш дом.рф появилась информация, что срок сдачи дома 4 квартал 2019 года. Если это так, то это уже беспредел какой-то. По договору застройщик обязан передать нам ключи до 30 июня 2019 года. Неужели СК не выполнит условия договора ?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Пока непонятно. Зато на сайте СК картинку дома обновили с учетом 10 этажей. До того, что на картинке, реальному фасаду еще очень далеко.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Видели в группе СК в ВК?
Сегодня в фокусе нашего внимания – ДОМ НА ГОРЬКОГО!
Уже в ближайшее время он будет принимать своих жителей — и активно готовится к этой встрече. Фасадные работы вышли на финишную прямую: здание сбрасывает леса и гордо демонстрирует свои классические формы. Не менее активная работа кипит внутри – здесь идут полным ходом отделочные работы.
Как же все это выглядит? Смотрим на свежих фото
Особенно радуют гордые классические формы в виде голого кирпича на первых двух этажах и голого утеплителя на целых секциях. И "суперкрутая" отделка подъезда в виде обычных крашеных стен и дешевого кафеля на полу.
Сегодня в фокусе нашего внимания – ДОМ НА ГОРЬКОГО!
Уже в ближайшее время он будет принимать своих жителей — и активно готовится к этой встрече. Фасадные работы вышли на финишную прямую: здание сбрасывает леса и гордо демонстрирует свои классические формы. Не менее активная работа кипит внутри – здесь идут полным ходом отделочные работы.
Как же все это выглядит? Смотрим на свежих фото
Особенно радуют гордые классические формы в виде голого кирпича на первых двух этажах и голого утеплителя на целых секциях. И "суперкрутая" отделка подъезда в виде обычных крашеных стен и дешевого кафеля на полу.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 06 окт 2016, 11:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Да, видно по отделке ему далеко будет до дома на Чкалова, Меркурия, не говоря уже про дома на Радищева и Подгорной. Даже в Парусах и Северном наверное отделка круче будет. Еще судя по новым фоткам будет всего один лифт, хотя по проекту и на схеме их два. В общем экономия на всем. И дом этот уже не будет элит класса. За наши деньги мы не получим того, что нам обещали.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 14 дек 2013, 17:55
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Не передадут недвижимость в срок по договору, буду через суд расторгать. Были бы юридические основания сделать это сейчас или раньше, давно бы обратился в суд о расторжении договора. Всё не так сделано и делается как было заявлено о доме изначально. А у меня не много, не мало млн на 15 там куплено недвижимости. Ком+кв.
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Господа... кто-нибудь владеет информацией о практике судебных решений по вопросу нарушений сроков сдачи дома, оговоренных в договоре долевого участия?
3. Срок завершения дома и получения разрешения на ввод в эксплуатацию – 31 декабря 2018 года - по данному пункту договора уже можно начинать судебные разбирательства... хотя, скорее всего, доказать это нарушение будет труднее.
Суд не примет иск без досудебного разбирательства, в котором должны быть сформулированы претензии и требования.
Возможно подать коллективное письмо инициативной группы, так как я также уже сильно разочарован в соответствии рекламной информации о доме и реальному состоянию и готов к судебным тяжбам...
3. Срок завершения дома и получения разрешения на ввод в эксплуатацию – 31 декабря 2018 года - по данному пункту договора уже можно начинать судебные разбирательства... хотя, скорее всего, доказать это нарушение будет труднее.
Суд не примет иск без досудебного разбирательства, в котором должны быть сформулированы претензии и требования.
Возможно подать коллективное письмо инициативной группы, так как я также уже сильно разочарован в соответствии рекламной информации о доме и реальному состоянию и готов к судебным тяжбам...
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Как пишут на форумах по юр помощи, основновная дата с которой пойдёт «просрочка» это дата ввода дома в эксплуатацию, в нашем случае 30 июня 2019 г. Пока этот срок не нарушен. Обещают с мая начать приглашать на осмотр квартир. А вот по реализации самого проекта тоже есть вопросы. Полагаю нужно описать кто какие замечания обнаружил. У меня основной вопрос вызывает расположение батарей на лоджии, как будет проходить обогрев помещения при закрытых створках?
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Какого-то запрета на такое размещение систем отопления я не нашел. Единственное, что есть указание располагать систему отопления под оконными проемами. Значит именно такая отопительная система и предусмотрена проектной технической документацией. Значит при расчете количества подводимого в квартиру тепла от системы отопления были учтены и производительность насоса в индивидуальном котле отопления и мощность самого котла.
По всей видимости для обмена теплом между балконами/лоджиями и комнатой будут использоваться вентилируемые окна. Клапан оконной вентиляции – это устройство, которое обычно монтируется в верхней части рамы и перекрывает сквозное отверстие. Внутри клапана находится механизм, который регулирует интенсивность поступления воздуха в помещение. Они снабжаются механической регулировкой: если нам нужно, мы открываем задвижку, если нет – закрываем ее, полностью или почти полностью блокируя воздухообмен.
По всей видимости для обмена теплом между балконами/лоджиями и комнатой будут использоваться вентилируемые окна. Клапан оконной вентиляции – это устройство, которое обычно монтируется в верхней части рамы и перекрывает сквозное отверстие. Внутри клапана находится механизм, который регулирует интенсивность поступления воздуха в помещение. Они снабжаются механической регулировкой: если нам нужно, мы открываем задвижку, если нет – закрываем ее, полностью или почти полностью блокируя воздухообмен.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
А по факту вскрываем стяжку, меняем всю разводку труб и ставим дополнительные радиаторы во все комнаты/кухни, чтобы в первую очередь отапливать то, что реально надо, а не балкон с улицей. А вот на балконных радиаторах вполне можно сделать задвижку, чтобы слишком сильно там не топить. Не знаю, смогут ли установленные котлы автоматически поддерживать разные температуре на балконе и в жилых помещениях. Или придется постоянно эту задвижку крутить.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
А причины такой разводки отопления до жути банальны - экономия. Они на балконах поставили самые дешевые асбестовые дымоходы, которые быстро выйдут из строя, если балконы будут неотапливаемые. На холодных стенках дымохода будет сильнее откладываться всякая копоть, а чистить асбест очень тяжело. Проще заменить дымоход. Им же надо, чтобы гарантийный срок всё продержалось. Вот радиаторы на балкон и поставили. Но это же доп. расходы. Чтобы их не было, не стали ставить радиаторы в смежные с балконом комнаты.
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
С дымоходами намудрили, да ещё и шахту под них сделали с «запасом», в нее еще одну трубу можно воткнуть без труда.
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