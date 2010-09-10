Дом на Горького от СК Северная компания

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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AnonymousNoname
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение AnonymousNoname » 08 дек 2018, 08:55

Судя по фотографиям, отопление от обычных радиаторов. Причем, если есть балкон, радиатор стоит на нем, а не в прилегающем жилом помещении. После получения ключей квартиры демонтируете радиаторы и поставите какие вам надо. Вопрос, скорее, в том, когда дадут эти самые ключи. Разрешение на строительство продлили на полгода.
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Иван Ветров
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 11:11

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение Иван Ветров » 08 дек 2018, 12:24

Очередной долгострой наверное будет этот дом. Три года уже строят и конца и края не видно. Поэтому с сайта убрали раздел с документацией и онлайн трансляцию. Согласно договору и них еще полгода до передачи квартир дольщикам. Не выполнят - будем взыскивать с них неустойку. Почему другие дольщики молчат ?
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AnonymousNoname
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение AnonymousNoname » 08 дек 2018, 14:09

Документацию на сайте СК убрали для всех их новостроек. Не только для Дома на Горького. Но она теперь выкладывается на сайте нашдом.рф. Так что в интернете ее найти сложно, но можно. Пока продление сроков строительства ни о чем страшном не говорит. Успеют составить акты приема-передачи квартир до 30 июня 2019 г. - не будет никаких неустоек. Не успеют - наверняка, будут настаивать оформить доп. соглашение к ДДУ, чтобы неустойку в виде 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы договора за каждый день просрочки не платить. И тогда уже личное дело каждого, вестись ли на их возможные уговоры/угрозы или ничего не подписывать, а затем обращаться в суд за неустойкой.
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AnonymousNoname
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение AnonymousNoname » 08 дек 2018, 14:20

И всё же следует признать, что строительные работы, хоть и черепашьими темпами, но ведутся. А кричать и возмущаться особо негде. Группа СК в ВК давно превратилась в агитку. Одни рекламные посты, которые нельзя комментировать. Их страница в Инстаграм вообще никому не сдалась. И по закону пока придраться не к чему. Условия ДДУ они пока не нарушили.
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san
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 23 июн 2010, 19:59

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение san » 10 дек 2018, 08:46

AnonymousNoname писал(а):И тогда уже личное дело каждого, вестись ли на их возможные уговоры/угрозы или ничего не подписывать, а затем обращаться в суд за неустойкой.


А как они могут угрожать, если клиент обратится в суд за неустойкой?
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AnonymousNoname
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение AnonymousNoname » 10 дек 2018, 21:09

Это до суда. Где-нибудь в мае-июне оповестить о невозможности сдать в срок и предложить подписать доп. соглашение к ДДУ. На этом этапе они могут грозить расторгнуть ДДУ с возвратом уплаченной ранее суммы. Не буду ни в чем обвинять Северную компанию. Может, они так делать не будут. Но в целом по стране такие случаи были. Те, кто не знает законов, могут повестись. А реально застройщик в одностороннем порядке договор расторгнуть не сможет. Потому что дольщик не нарушил ни одного пункта договора. Расторгнуть договор можно только через суд, если застройщик докажет, что форс-мажор помешал ему вовремя выполнить свои обязательства. Но он этого доказать не сможет. 3,5 лет не хватило на постройку 10-этажного монолитного дома. Это курам на смех.

Есть и другая, более реальная угроза. Вряд ли СК еще что-нибудь продаст человеку, который через суд взыскал с нее неустойку.
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Mity
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 16:10

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение Mity » 17 дек 2018, 14:49

Здравствуйте. Кто получал от застройщика официальное уведомление о продлении сроков завершения строительства и получения разрешения на ввод в эксплуатацию данного дома?
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Иван Ветров
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 11:11

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение Иван Ветров » 22 янв 2019, 14:58

На сайте Наш дом.рф появилась информация, что срок сдачи дома 4 квартал 2019 года. Если это так, то это уже беспредел какой-то. По договору застройщик обязан передать нам ключи до 30 июня 2019 года. Неужели СК не выполнит условия договора ?
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AnonymousNoname
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение AnonymousNoname » 22 янв 2019, 22:21

Пока непонятно. Зато на сайте СК картинку дома обновили с учетом 10 этажей. До того, что на картинке, реальному фасаду еще очень далеко.
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AnonymousNoname
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение AnonymousNoname » 26 янв 2019, 13:28

Видели в группе СК в ВК?

Сегодня в фокусе нашего внимания – ДОМ НА ГОРЬКОГО!
Уже в ближайшее время он будет принимать своих жителей — и активно готовится к этой встрече. Фасадные работы вышли на финишную прямую: здание сбрасывает леса и гордо демонстрирует свои классические формы. Не менее активная работа кипит внутри – здесь идут полным ходом отделочные работы.
Как же все это выглядит? Смотрим на свежих фото

Особенно радуют гордые классические формы в виде голого кирпича на первых двух этажах и голого утеплителя на целых секциях. И "суперкрутая" отделка подъезда в виде обычных крашеных стен и дешевого кафеля на полу.
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Иван Ветров
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 11:11

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение Иван Ветров » 26 янв 2019, 15:05

Да, видно по отделке ему далеко будет до дома на Чкалова, Меркурия, не говоря уже про дома на Радищева и Подгорной. Даже в Парусах и Северном наверное отделка круче будет. Еще судя по новым фоткам будет всего один лифт, хотя по проекту и на схеме их два. В общем экономия на всем. И дом этот уже не будет элит класса. За наши деньги мы не получим того, что нам обещали.
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Циолковский
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 14 дек 2013, 17:55

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение Циолковский » 29 янв 2019, 15:30

Не передадут недвижимость в срок по договору, буду через суд расторгать. Были бы юридические основания сделать это сейчас или раньше, давно бы обратился в суд о расторжении договора. Всё не так сделано и делается как было заявлено о доме изначально. А у меня не много, не мало млн на 15 там куплено недвижимости. Ком+кв.
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ryazanboy
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 дек 2018, 12:53

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение ryazanboy » 05 фев 2019, 11:26

Господа... кто-нибудь владеет информацией о практике судебных решений по вопросу нарушений сроков сдачи дома, оговоренных в договоре долевого участия?
3. Срок завершения дома и получения разрешения на ввод в эксплуатацию – 31 декабря 2018 года - по данному пункту договора уже можно начинать судебные разбирательства... хотя, скорее всего, доказать это нарушение будет труднее.
Суд не примет иск без досудебного разбирательства, в котором должны быть сформулированы претензии и требования.
Возможно подать коллективное письмо инициативной группы, так как я также уже сильно разочарован в соответствии рекламной информации о доме и реальному состоянию и готов к судебным тяжбам...
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Mity
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 16:10

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение Mity » 05 фев 2019, 17:37

Как пишут на форумах по юр помощи, основновная дата с которой пойдёт «просрочка» это дата ввода дома в эксплуатацию, в нашем случае 30 июня 2019 г. Пока этот срок не нарушен. Обещают с мая начать приглашать на осмотр квартир. А вот по реализации самого проекта тоже есть вопросы. Полагаю нужно описать кто какие замечания обнаружил. У меня основной вопрос вызывает расположение батарей на лоджии, как будет проходить обогрев помещения при закрытых створках?
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ryazanboy
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 дек 2018, 12:53

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение ryazanboy » Вчера, 13:03

Какого-то запрета на такое размещение систем отопления я не нашел. Единственное, что есть указание располагать систему отопления под оконными проемами. Значит именно такая отопительная система и предусмотрена проектной технической документацией. Значит при расчете количества подводимого в квартиру тепла от системы отопления были учтены и производительность насоса в индивидуальном котле отопления и мощность самого котла.
По всей видимости для обмена теплом между балконами/лоджиями и комнатой будут использоваться вентилируемые окна. Клапан оконной вентиляции – это устройство, которое обычно монтируется в верхней части рамы и перекрывает сквозное отверстие. Внутри клапана находится механизм, который регулирует интенсивность поступления воздуха в помещение. Они снабжаются механической регулировкой: если нам нужно, мы открываем задвижку, если нет – закрываем ее, полностью или почти полностью блокируя воздухообмен.
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AnonymousNoname
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение AnonymousNoname » Вчера, 21:02

А по факту вскрываем стяжку, меняем всю разводку труб и ставим дополнительные радиаторы во все комнаты/кухни, чтобы в первую очередь отапливать то, что реально надо, а не балкон с улицей. А вот на балконных радиаторах вполне можно сделать задвижку, чтобы слишком сильно там не топить. Не знаю, смогут ли установленные котлы автоматически поддерживать разные температуре на балконе и в жилых помещениях. Или придется постоянно эту задвижку крутить.
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AnonymousNoname
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 01:11

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение AnonymousNoname » Вчера, 21:09

А причины такой разводки отопления до жути банальны - экономия. Они на балконах поставили самые дешевые асбестовые дымоходы, которые быстро выйдут из строя, если балконы будут неотапливаемые. На холодных стенках дымохода будет сильнее откладываться всякая копоть, а чистить асбест очень тяжело. Проще заменить дымоход. Им же надо, чтобы гарантийный срок всё продержалось. Вот радиаторы на балкон и поставили. Но это же доп. расходы. Чтобы их не было, не стали ставить радиаторы в смежные с балконом комнаты.
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Mity
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 16:10

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение Mity » Вчера, 23:41

С дымоходами намудрили, да ещё и шахту под них сделали с «запасом», в нее еще одну трубу можно воткнуть без труда.
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Иван Ветров
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 11:11

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение Иван Ветров » Сегодня, 18:04

Отапливаемые балконы - это не решение проблемы долговечности дешевых асбестовых дымоходов. Из новых собственников квартир наверняка найдутся такие, которые сразу не будут делать ремонт, а соответственно и отапливать жилые помещения.
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