Сообщение Иван Ветров » 19 минут назад

С 20 мая собираются начинать обзванивать дольщиков и приглашать на осмотр квартир. Кого все устроит, едут в офис подписывать акт приема-передачи и получать долгожданные ключи. Так мне пояснили в СК.