Дом на Горького от СК Северная компания

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Иван Ветров
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 11:11

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение Иван Ветров » 19 минут назад

С 20 мая собираются начинать обзванивать дольщиков и приглашать на осмотр квартир. Кого все устроит, едут в офис подписывать акт приема-передачи и получать долгожданные ключи. Так мне пояснили в СК.
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