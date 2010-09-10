Дом на Горького от СК Северная компания

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Иван Ветров
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 11:11

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение Иван Ветров » 20 май 2019, 21:22

С 20 мая собираются начинать обзванивать дольщиков и приглашать на осмотр квартир. Кого все устроит, едут в офис подписывать акт приема-передачи и получать долгожданные ключи. Так мне пояснили в СК.
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Mity
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 16:10

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение Mity » 03 июн 2019, 15:53

Начали зазывать на осмотр квартир. Кто какие дефекты выявили при осмотре? На что обратить особое внимание?
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Циолковский
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 14 дек 2013, 17:55

Re: Дом на Горького от СК Северная компания

Сообщение Циолковский » 58 минут назад

Mity писал(а):Начали зазывать на осмотр квартир. Кто какие дефекты выявили при осмотре? На что обратить особое внимание?


Мелкие дефекты по регулировке окон. В остальном всё лучше чем ожидалось. Неплохой получился дом.
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