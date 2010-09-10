Дом на Горького от СК Северная компания
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 06 окт 2016, 11:11
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
С 20 мая собираются начинать обзванивать дольщиков и приглашать на осмотр квартир. Кого все устроит, едут в офис подписывать акт приема-передачи и получать долгожданные ключи. Так мне пояснили в СК.
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Начали зазывать на осмотр квартир. Кто какие дефекты выявили при осмотре? На что обратить особое внимание?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 14 дек 2013, 17:55
Re: Дом на Горького от СК Северная компания
Mity писал(а):Начали зазывать на осмотр квартир. Кто какие дефекты выявили при осмотре? На что обратить особое внимание?
Мелкие дефекты по регулировке окон. В остальном всё лучше чем ожидалось. Неплохой получился дом.
Вернуться в «Застройщики и новостройки Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость