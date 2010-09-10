Подарок подруге на НГ
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Re: Подарок подруге на НГ
мне кажется, духи не лучший подарок, если вы конечно не знаете точно, какие запахи ей нравятся, да и вкусы меняются. И на НГ подарок должен быть символическим, это же не день рождения)) Я подруге подарила набор ароматических свечей и просто для прикола заказала ей красивый букет из шариков http://mos-sharik.ru/vozdushnye-shary-s-dostavkoj/ для праздничного настроения))
Re: Подарок подруге на НГ
С духами конечно лучше самому не рисковать. Подарите ей парфюмерную карту, пусть там выберут, что подруге подойдет лучше всего. Я такое видела на этом сайте https://www.bodo.ua Там еще подарок красиво оформят в коробку. Представляете, как обрадуется?!
- Елена131113
- Гость RZN.info
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 09 сен 2016, 13:36
Re: Подарок подруге на НГ
Я подругам на НГ дарю вкусненькие наборчики.
Re: Подарок подруге на НГ
Вкусненький подарок может сыграть злую шутку, когда подруга неожиданно обнаружит у себя лишние килограммы после всех празднеств. На спасибо в этом случае можно не рассчитывать)
Re: Подарок подруге на НГ
Aota писал(а):Вкусненький подарок может сыграть злую шутку, когда подруга неожиданно обнаружит у себя лишние килограммы после всех празднеств. На спасибо в этом случае можно не рассчитывать)
Чепуха. Можно подумать подруга уйдёт в пост на НГ.
- Виктория_Б
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 18 янв 2016, 15:16
Re: Подарок подруге на НГ
listen10, вдруг ваш презент станет последней каплей?
Не, ну понятно, что склонному к полноте человеку можно и нужно вообще подарок в другоу плоскости подыскать. Есть же масса практичных и полезных вещей!
Не, ну понятно, что склонному к полноте человеку можно и нужно вообще подарок в другоу плоскости подыскать. Есть же масса практичных и полезных вещей!
Re: Подарок подруге на НГ
Из практичных прежде всего часы приходят в голову. Вот взять такие хотя бы https://www.watches.ru/%D0%A0%D0%A4%D0%A1/P1140302-34M.html - как раз под елочку уместно будет!
Re: Подарок подруге на НГ
Я своей лучшей подруге хочу вот такой фитнес браслет https://ru-mi.com/fitnes-braslet-xiaomi-mi-band подарить, она давно о нем поговаривает, так что, думаю, с подарком я угадаю.
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: Подарок подруге на НГ
Согласна, подарок не должен быть бесполезным, но и думать лишь о практичности не надо). Мне вот часы радости бы не принесли, так точно.
Re: Подарок подруге на НГ
Я наверное подарю подружке что-то не из вещей, а для релакса. Может оплачу какую-то услугу или развлечение. Надоели уже банальные подарки!
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: Подарок подруге на НГ
Тоже уже размышляла на эту тему, но пока лучше ничего не придумала, чем парочка билетов на какое-то шоу или концерт. Вот смотрю афишу на http://www.parter.ru и каждое второе мероприятие мне бы хотелось посетить)
Re: Подарок подруге на НГ
Добрый вечер! Интересных подарков много есть, но бывают и необычные, скажем кольца для салфеток, которые здесь posudaserviz.ru предоставлены в большом ассортименте. Можно и посуду тут же купить, если хотите, одним словом подарок вы тут быстро подберете и совсем не пожалеете, так как это просто не реально. Я сам не такой уж и знаток в посуде, но если сестренка сказала что супер, значить так и есть.
Re: Подарок подруге на НГ
Ниче не скажешь, удобно, при таких раскладах голова болеть не должна, у меня вот нет сестры парикмахера, НГ близится, а выкручиваться придется самому…
Re: Подарок подруге на НГ
Общение с моей лучшей подругой всегда вызывает у меня положительные эмоции. И поэтому когда я начинаю думать, что ей подарить, на Новый год или другие праздники, мне всегда хочется ее чем-то удивить. Сделать необычный подарок.
Re: Подарок подруге на НГ
Я тоже люблю удивлять, но не только подруг ,но и всем любимых мне людей. Недавно родился малыш у моей сестры, так я сама сделала им альбом для фотографий, идею мне подкинул журнал https://ninetrends.ru, работу выполняла в стиле скрапбукинг. Они были в восторге, ведь как приятно когда подарок делают своими руками, вкладывают душу и сердце в него.
Re: Подарок подруге на НГ
Сейчас модно это мастерство, мне очень нравятся открытки, сейчас в голову пришла мысль украсить визитницу. Считаю неплохой выйдет подарок, визитница в стиле скрапбукинг.
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