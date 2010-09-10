Подарок подруге на НГ

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Еленамакc
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 июл 2016, 00:45

Re: Подарок подруге на НГ

Сообщение Еленамакc » 08 июл 2016, 00:53

мне кажется, духи не лучший подарок, если вы конечно не знаете точно, какие запахи ей нравятся, да и вкусы меняются. И на НГ подарок должен быть символическим, это же не день рождения)) Я подруге подарила набор ароматических свечей и просто для прикола заказала ей красивый букет из шариков http://mos-sharik.ru/vozdushnye-shary-s-dostavkoj/ для праздничного настроения))
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Marina89
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 июл 2016, 11:44

Re: Подарок подруге на НГ

Сообщение Marina89 » 11 июл 2016, 11:47

С духами конечно лучше самому не рисковать. Подарите ей парфюмерную карту, пусть там выберут, что подруге подойдет лучше всего. Я такое видела на этом сайте https://www.bodo.ua Там еще подарок красиво оформят в коробку. Представляете, как обрадуется?!
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Елена131113
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 09 сен 2016, 13:36

Re: Подарок подруге на НГ

Сообщение Елена131113 » 09 сен 2016, 14:13

Я подругам на НГ дарю вкусненькие наборчики.
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Aota
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12

Re: Подарок подруге на НГ

Сообщение Aota » 27 окт 2016, 14:00

Вкусненький подарок может сыграть злую шутку, когда подруга неожиданно обнаружит у себя лишние килограммы после всех празднеств. На спасибо в этом случае можно не рассчитывать)
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 440
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Подарок подруге на НГ

Сообщение listen10 » 27 окт 2016, 15:56

Aota писал(а):Вкусненький подарок может сыграть злую шутку, когда подруга неожиданно обнаружит у себя лишние килограммы после всех празднеств. На спасибо в этом случае можно не рассчитывать)

Чепуха. Можно подумать подруга уйдёт в пост на НГ.
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Виктория_Б
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 15:16

Re: Подарок подруге на НГ

Сообщение Виктория_Б » 28 окт 2016, 23:29

listen10, вдруг ваш презент станет последней каплей?
Не, ну понятно, что склонному к полноте человеку можно и нужно вообще подарок в другоу плоскости подыскать. Есть же масса практичных и полезных вещей!
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Aota
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12

Re: Подарок подруге на НГ

Сообщение Aota » 29 окт 2016, 00:17

Из практичных прежде всего часы приходят в голову. Вот взять такие хотя бы https://www.watches.ru/%D0%A0%D0%A4%D0%A1/P1140302-34M.html - как раз под елочку уместно будет!
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OlgaЕ
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 05:03

Re: Подарок подруге на НГ

Сообщение OlgaЕ » 07 ноя 2016, 04:50

Я своей лучшей подруге хочу вот такой фитнес браслет https://ru-mi.com/fitnes-braslet-xiaomi-mi-band подарить, она давно о нем поговаривает, так что, думаю, с подарком я угадаю.
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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Re: Подарок подруге на НГ

Сообщение Barabulka222 » 09 ноя 2016, 12:17

Согласна, подарок не должен быть бесполезным, но и думать лишь о практичности не надо). Мне вот часы радости бы не принесли, так точно.
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Kella
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 16:35

Re: Подарок подруге на НГ

Сообщение Kella » 10 ноя 2016, 13:18

Я наверное подарю подружке что-то не из вещей, а для релакса. Может оплачу какую-то услугу или развлечение. Надоели уже банальные подарки!
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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Re: Подарок подруге на НГ

Сообщение Barabulka222 » 10 ноя 2016, 15:44

Тоже уже размышляла на эту тему, но пока лучше ничего не придумала, чем парочка билетов на какое-то шоу или концерт. Вот смотрю афишу на http://www.parter.ru и каждое второе мероприятие мне бы хотелось посетить)
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Мартирос
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 30 июл 2016, 09:43

Re: Подарок подруге на НГ

Сообщение Мартирос » 11 ноя 2016, 17:53

Добрый вечер! Интересных подарков много есть, но бывают и необычные, скажем кольца для салфеток, которые здесь posudaserviz.ru предоставлены в большом ассортименте. Можно и посуду тут же купить, если хотите, одним словом подарок вы тут быстро подберете и совсем не пожалеете, так как это просто не реально. Я сам не такой уж и знаток в посуде, но если сестренка сказала что супер, значить так и есть.
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Зверь
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 22:42

Re: Подарок подруге на НГ

Сообщение Зверь » 19 ноя 2016, 10:38

Ниче не скажешь, удобно, при таких раскладах голова болеть не должна, у меня вот нет сестры парикмахера, НГ близится, а выкручиваться придется самому…
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Aota
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12

Re: Подарок подруге на НГ

Сообщение Aota » 21 дек 2016, 08:39

Общение с моей лучшей подругой всегда вызывает у меня положительные эмоции. И поэтому когда я начинаю думать, что ей подарить, на Новый год или другие праздники, мне всегда хочется ее чем-то удивить. Сделать необычный подарок.
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ира84
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 19:03

Re: Подарок подруге на НГ

Сообщение ира84 » Вчера, 16:16

Я тоже люблю удивлять, но не только подруг ,но и всем любимых мне людей. Недавно родился малыш у моей сестры, так я сама сделала им альбом для фотографий, идею мне подкинул журнал https://ninetrends.ru, работу выполняла в стиле скрапбукинг. Они были в восторге, ведь как приятно когда подарок делают своими руками, вкладывают душу и сердце в него.
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Aota
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12

Re: Подарок подруге на НГ

Сообщение Aota » Вчера, 17:27

Сейчас модно это мастерство, мне очень нравятся открытки, сейчас в голову пришла мысль украсить визитницу. Считаю неплохой выйдет подарок, визитница в стиле скрапбукинг.
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