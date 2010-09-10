Самые важные качества мужчины и женщины.

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Вероника Климова
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50

Re: Самые важные качества мужчины и женщины.

Сообщение Вероника Климова » 12 май 2016, 14:29

inos писал(а):судя по этому я смотрю женщине быть умной необязательно) мдаааа

А что тогда, пусть лучше будет женщина умной но злюкой????
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dina_H
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 май 2016, 17:23

Re: Самые важные качества мужчины и женщины.

Сообщение dina_H » 13 май 2016, 12:51

на многих форумах это встречаю, странная конечно градация
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inos
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:30

Re: Самые важные качества мужчины и женщины.

Сообщение inos » 14 май 2016, 13:41

у мужчины ответствееность и верность
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Рязанский Дятел
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:28

Re: Самые важные качества мужчины и женщины.

Сообщение Рязанский Дятел » 14 май 2016, 13:49

Лично для меня в женщыне главное чтоб была молодая и желательно симпатичная с маленькиме сиськаме. Я своего мненея не навязываю, но счетаю что 25 лет- уже пенсия, 30- погост. Дальшы только поминки.
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Lisenochek
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 14 окт 2016, 13:59

Re: Самые важные качества мужчины и женщины.

Сообщение Lisenochek » 14 окт 2016, 14:19

Рязанский Дятел писал(а):Лично для меня в женщыне главное чтоб была молодая и желательно симпатичная с маленькиме сиськаме. Я своего мненея не навязываю, но счетаю что 25 лет- уже пенсия, 30- погост. Дальшы только поминки.

Хотелось бы услышать твое мнение в 40 лет!!!!!
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Lisenochek
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 14 окт 2016, 13:59

Re: Самые важные качества мужчины и женщины.

Сообщение Lisenochek » 14 окт 2016, 14:22

В мужчине ценю: уважение к женщине, желание добиваться успехов и чувство юмора.
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Ali G
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 16:53

Re: Самые важные качества мужчины и женщины.

Сообщение Ali G » 27 окт 2016, 15:02

Мужчина-однолюб) верный, умный, мудрый,сильный,настойчивый, пробивной.
Женщина-красивая, верная, добрая, хозяйственная, мудрая,спокойная.
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Agneshka
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 15:54

Re: Самые важные качества мужчины и женщины.

Сообщение Agneshka » 21 фев 2017, 23:34

Я думаю, что эти качества все важны в человеке и это не зависит от пола)
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shevchenko87
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Сегодня, 14:43

Re: Самые важные качества мужчины и женщины.

Сообщение shevchenko87 » Сегодня, 14:52

Мужчина надежный, женщина заботливая. Общее качество - верность, преданность.
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