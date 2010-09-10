Сообщение Рязанский Дятел » 14 май 2016, 13:49

Лично для меня в женщыне главное чтоб была молодая и желательно симпатичная с маленькиме сиськаме. Я своего мненея не навязываю, но счетаю что 25 лет- уже пенсия, 30- погост. Дальшы только поминки.