Самые важные качества мужчины и женщины.
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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- Вероника Климова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50
Re: Самые важные качества мужчины и женщины.
inos писал(а):судя по этому я смотрю женщине быть умной необязательно) мдаааа
А что тогда, пусть лучше будет женщина умной но злюкой????
Re: Самые важные качества мужчины и женщины.
на многих форумах это встречаю, странная конечно градация
Re: Самые важные качества мужчины и женщины.
у мужчины ответствееность и верность
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 13 май 2016, 13:28
Re: Самые важные качества мужчины и женщины.
Лично для меня в женщыне главное чтоб была молодая и желательно симпатичная с маленькиме сиськаме. Я своего мненея не навязываю, но счетаю что 25 лет- уже пенсия, 30- погост. Дальшы только поминки.
- Lisenochek
- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 14 окт 2016, 13:59
Re: Самые важные качества мужчины и женщины.
Рязанский Дятел писал(а):Лично для меня в женщыне главное чтоб была молодая и желательно симпатичная с маленькиме сиськаме. Я своего мненея не навязываю, но счетаю что 25 лет- уже пенсия, 30- погост. Дальшы только поминки.
Хотелось бы услышать твое мнение в 40 лет!!!!!
- Lisenochek
- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 14 окт 2016, 13:59
Re: Самые важные качества мужчины и женщины.
В мужчине ценю: уважение к женщине, желание добиваться успехов и чувство юмора.
Re: Самые важные качества мужчины и женщины.
Мужчина-однолюб) верный, умный, мудрый,сильный,настойчивый, пробивной.
Женщина-красивая, верная, добрая, хозяйственная, мудрая,спокойная.
Женщина-красивая, верная, добрая, хозяйственная, мудрая,спокойная.
Re: Самые важные качества мужчины и женщины.
Я думаю, что эти качества все важны в человеке и это не зависит от пола)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Сегодня, 12:36
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