жк Чапаев ( единство )
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: жк Чапаев ( единство )
жил много лет на ул.крупской, за стадионом сх
летом ночью при открытых окнах в сторону крупской железку было слышно, хотя там несколько км расстояние, в другую сторону-было слышно жд с окружной, а там тоже далеко
летом ночью при открытых окнах в сторону крупской железку было слышно, хотя там несколько км расстояние, в другую сторону-было слышно жд с окружной, а там тоже далеко
Re: жк Чапаев ( единство )
ivanrus писал(а):никогда не взял в подобном месте квартируНайкс писал(а):кошмар, как же капитал осмелился 25 этажку за самохвалом возвести, да и в шлаковом целых 4 дома по 25 эт. возле жд путей строят.
да и большинство покупают по незнанию/глупости
чтобы жить в мегаполисе придется с чем-то смириться, где-то трамвай, где-то хайвей, где-то жд, где-то клуб-бар и тд. Зато рядом с работой. А если тишина нужна, то за город в свой дом. Единство строит какой-то поселок Красная горка, там точно тихо.
Re: жк Чапаев ( единство )
Есть кто на форуме кто купил квартиру в этом жк ?
Re: жк Чапаев ( единство )
qwerty11 писал(а):Есть кто на форуме кто купил квартиру в этом жк ?
Да, есть тут такие. Внимательно следим за темпами строительства, пока всё устраивает.
Re: жк Чапаев ( единство )
Мы тоже купили, сделали скидку по акции почти 150т.р. Темп строительства, по-моему хороший.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 16:35
Re: жк Чапаев ( единство )
Сколько квартир в доме на этане приемки дома продано?
ХЗ они Лучшие квартиры сразу резервируют!!!
ХЗ они Лучшие квартиры сразу резервируют!!!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 22:30
Re: жк Чапаев ( единство )
Зашёл на сайт "Единства". Сайт обновили, поиск стал легче, но картинки домов не соответствуют реальным постройкам, метражи квартир в сданных секциях указаны без учёта корректировок при сдаче дома. Люди не связывайтесь с этой компанией, так как это просто раскрученный бренд. Ставят из себя невозможную фирму, а на самом деле......
Текст договора (единый для всех). Я проанализировал текст и обнаружил 3 серьезных расхождения с Федеральным законом №214 ("Об участии в долевом строительстве..."). Самое главное - компания не предполагает для себя никаких санкций за нарушение сроков строительства, а федеральный закон их предусматривает. Во-вторых, компания оставляет за собой право перенести сроки сдачи объекта на 6 месяцев (закон наказывает за каждый день просрочки на 1/300). В-третьих, участник долевого строительства, согласно договору, не может его расторгнуть пли любых нарушениях со стороны "Единства". Очевидно, что сотрудники Роспотребнадзора могли утвердить такой договор только при получении большой взятки. Если вы все-таки заключили такой кабальный договор, помните, что вся эта "филькина грамота" не имеет никакой силы, а в случае нарушений сроков и проч. можете ссылаться на Федеральный закон №214.
В управляющей компании нас сразу же обязали оплатить 10 тыс. рублей, в противном случае не выдали бы ни один документ на приборы
(газ.котел, электросчетчики, газ. плиту).
Внешне дом выглядит достойно, но вот внутри супер эконом класс.
Год ходили на 6-й этаж пешком, сюрприз нас ждал когда лифты запустили. Лифт оказался шумным и не надежным, ОТИС , Лифтовая Шахта кривая Лифт задевает о стены, а Единство со своей стороны пытается тянуть время.
Выравнивать пришлось все, окна были отвратительные, стяжка ужас, про швы и звукоизоляцию вообще молчу, с соседями можно просто через стенку или пол/потолок разговаривать почти не напрягаясь. Звукоизоляции нет никакой, когда сверлят на первом - на 10 такое ощущение что сверлят за стенкой.
Постоянные отключения электричества на 3-4 часа ежедневно. При этом помимо электроэнергии дом лишается и водоснабжения и !!! отопления. В квартире зимой в мороз холодно 15-17 гр., несмотря на индивидуальное отопление. вытяжки не работают! Вентиляция дома почему то уже была засорена! Чистить –чистили но ощущения такие, что она не работает!!! Теперь болею безвылазно, даже Бронхитом, почему то мерзнут ноги даже когда в квартире 28 и ты потеешь. Написали в 2010 г. претензию, т.к. дом еще на гарантии, представитель застройщика посетил нас только в декабре, сказал, что весной будет утеплять стены снаружи, а в 2011 дали официальный ответ, что мы оказывается квартиру, плохо проветриваем и т.п. и претензию отклонили, от своих слов отказались. В общем, протянули время. Здоровье дороже! Квартиру продал!!!!!
Ах да у соседа труба с кухни в ванную сопливилась, в стяжке под полом пол года он понять не мог где течь на полу плитка вскрывать страшно (дорогая) , потом был суд компания укладчик труб ИП , Рыжий Юрист (Единство) хорошо подкован!!! Обвинил суд моего соседа за то что тот стенку перенес( хотя она не причем была в другой стороне) и стенку вернуть пришлось и ну в общем два соседа теперь не разговаривают, хотя 60000 рублей тот отдал ! Потом обсуждали с соседями у многих так, а ведь она под давлением от холодной запитана рванет можно всех затопить!!!
Плитка в подъездах отваливается ремонтируют, но цвет то другой очень некрасиво, кстати отопление в подъезде не работает ( котлы в подвал поставили двух контурные) по ходу с вытяжкой проблема, повесили Инфракрасные Обогреватели грели одну зиму, дальше толи сломались толи дорого!!!
Ну и на последок котлы Берета чао 24 дорогие, но другие говорят гор газ не ставит, так как их еще и обслуживать надо. Так вот вызывал я Серегу с гор газа по знакомству, не сколько месяцев он меня мурыжил то я забуду позвонить то он. Нашел другого Андрея Теплокомфорт приехал тут же обслуживание провел взял почти 11 т.р. поменял все датчики , прокладки, плату настроил ниппель в расширительном бачке давление, накачал, трубки, что с насоса на теплообменник идут снял и под напор воды, а она не проходит грязью все забиты были И сказал, что в ближайшее время придется теплообменник менять!!! Так и получилось сначала плата 18т.р. потом теплообменник 19 т.р. короче экономии ни какой!!!!!!!!!
Благо в деньгах не потерял так как брал почти в два раза дешевле!!!
Текст договора (единый для всех). Я проанализировал текст и обнаружил 3 серьезных расхождения с Федеральным законом №214 ("Об участии в долевом строительстве..."). Самое главное - компания не предполагает для себя никаких санкций за нарушение сроков строительства, а федеральный закон их предусматривает. Во-вторых, компания оставляет за собой право перенести сроки сдачи объекта на 6 месяцев (закон наказывает за каждый день просрочки на 1/300). В-третьих, участник долевого строительства, согласно договору, не может его расторгнуть пли любых нарушениях со стороны "Единства". Очевидно, что сотрудники Роспотребнадзора могли утвердить такой договор только при получении большой взятки. Если вы все-таки заключили такой кабальный договор, помните, что вся эта "филькина грамота" не имеет никакой силы, а в случае нарушений сроков и проч. можете ссылаться на Федеральный закон №214.
В управляющей компании нас сразу же обязали оплатить 10 тыс. рублей, в противном случае не выдали бы ни один документ на приборы
(газ.котел, электросчетчики, газ. плиту).
Внешне дом выглядит достойно, но вот внутри супер эконом класс.
Год ходили на 6-й этаж пешком, сюрприз нас ждал когда лифты запустили. Лифт оказался шумным и не надежным, ОТИС , Лифтовая Шахта кривая Лифт задевает о стены, а Единство со своей стороны пытается тянуть время.
Выравнивать пришлось все, окна были отвратительные, стяжка ужас, про швы и звукоизоляцию вообще молчу, с соседями можно просто через стенку или пол/потолок разговаривать почти не напрягаясь. Звукоизоляции нет никакой, когда сверлят на первом - на 10 такое ощущение что сверлят за стенкой.
Постоянные отключения электричества на 3-4 часа ежедневно. При этом помимо электроэнергии дом лишается и водоснабжения и !!! отопления. В квартире зимой в мороз холодно 15-17 гр., несмотря на индивидуальное отопление. вытяжки не работают! Вентиляция дома почему то уже была засорена! Чистить –чистили но ощущения такие, что она не работает!!! Теперь болею безвылазно, даже Бронхитом, почему то мерзнут ноги даже когда в квартире 28 и ты потеешь. Написали в 2010 г. претензию, т.к. дом еще на гарантии, представитель застройщика посетил нас только в декабре, сказал, что весной будет утеплять стены снаружи, а в 2011 дали официальный ответ, что мы оказывается квартиру, плохо проветриваем и т.п. и претензию отклонили, от своих слов отказались. В общем, протянули время. Здоровье дороже! Квартиру продал!!!!!
Ах да у соседа труба с кухни в ванную сопливилась, в стяжке под полом пол года он понять не мог где течь на полу плитка вскрывать страшно (дорогая) , потом был суд компания укладчик труб ИП , Рыжий Юрист (Единство) хорошо подкован!!! Обвинил суд моего соседа за то что тот стенку перенес( хотя она не причем была в другой стороне) и стенку вернуть пришлось и ну в общем два соседа теперь не разговаривают, хотя 60000 рублей тот отдал ! Потом обсуждали с соседями у многих так, а ведь она под давлением от холодной запитана рванет можно всех затопить!!!
Плитка в подъездах отваливается ремонтируют, но цвет то другой очень некрасиво, кстати отопление в подъезде не работает ( котлы в подвал поставили двух контурные) по ходу с вытяжкой проблема, повесили Инфракрасные Обогреватели грели одну зиму, дальше толи сломались толи дорого!!!
Ну и на последок котлы Берета чао 24 дорогие, но другие говорят гор газ не ставит, так как их еще и обслуживать надо. Так вот вызывал я Серегу с гор газа по знакомству, не сколько месяцев он меня мурыжил то я забуду позвонить то он. Нашел другого Андрея Теплокомфорт приехал тут же обслуживание провел взял почти 11 т.р. поменял все датчики , прокладки, плату настроил ниппель в расширительном бачке давление, накачал, трубки, что с насоса на теплообменник идут снял и под напор воды, а она не проходит грязью все забиты были И сказал, что в ближайшее время придется теплообменник менять!!! Так и получилось сначала плата 18т.р. потом теплообменник 19 т.р. короче экономии ни какой!!!!!!!!!
Благо в деньгах не потерял так как брал почти в два раза дешевле!!!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 16:35
Re: жк Чапаев ( единство )
Всем привет! Кто думает купить квартиру в данном Районе, подскажите где лучше купить трешку в Фестивале или Чапаеве! Проект вроде как один только строят разные компании. Развитие строй (компания не известная) мне 3-ком квартиру(80м2) предлагает за Три миллиона. У кого какие соображения на этот счет?
Re: жк Чапаев ( единство )
проекты на самом деле разные. от первоначального проекта второй очереди осталась одна форма, и то параллельные корпуса стали выше и из кирпича, а изогнутая часть ниже и осталась монолитом.
Re: жк Чапаев ( единство )
планировки отличаются, хотя дома похожи. По цене в зависимости от конкретной квартиры. В единстве больше выбор трешек, скидка тоже есть. В остальном место одно, может гк единство понадежнее будет, у них много строится и вроде не слышал, чтобы не достроили дом
- zemlyanin62
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 709
- Зарегистрирован: 14 окт 2006, 22:58
- Откуда: пос. Солотча
- Контактная информация:
Re: жк Чапаев ( единство )
Стал обладателем квартиры во 2 подъезде. Ждем скорейшего завершения. Хотелось бы верить, что подъезд и лестничные площадки будут на достойном уровне.
www.solotcha.info - все о Солотче на одном сайте
- zemlyanin62
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 709
- Зарегистрирован: 14 окт 2006, 22:58
- Откуда: пос. Солотча
- Контактная информация:
Re: жк Чапаев ( единство )
Andrey97762 писал(а):Всем привет! Кто думает купить квартиру в данном Районе, подскажите где лучше купить трешку в Фестивале или Чапаеве! Проект вроде как один только строят разные компании. Развитие строй (компания не известная) мне 3-ком квартиру(80м2) предлагает за Три миллиона. У кого какие соображения на этот счет?
плюс только в том, что Фестиваль уже на 90% закончен. В Чапаев двушка 80 кв.м. за 2700.
www.solotcha.info - все о Солотче на одном сайте
Re: жк Чапаев ( единство )
Добрый день! Обладатели квартир в данном ЖК "Чапаев" , может быть создадим группу Вконтакте (относительно данного ЖК)?
Re: жк Чапаев ( единство )
А вы приобрели там квартиру? Что можете сказать по данному ЖК? Как идет строительство?
Re: жк Чапаев ( единство )
Olga62y писал(а):Добрый день! Обладатели квартир в данном ЖК "Чапаев" , может быть создадим группу Вконтакте (относительно данного ЖК)?
+1
Re: жк Чапаев ( единство )
qwerty11 писал(а):А вы приобрели там квартиру? Что можете сказать по данному ЖК? Как идет строительство?
Да, мы приобрели там квартиру. Строительство идет на мой взгляд нормально, своим чередом. Надеюсь,что все будет в порядке и дальше,что все вовремя сдадут и в нормальном качестве. Сейчас строится очень много домов,в разных районах города,но для нашей семьи это наиболее подходящий район оказался, поэтому остановились на данном комплексе.
Re: жк Чапаев ( единство )
Olga62y писал(а):Добрый день! Обладатели квартир в данном ЖК "Чапаев" , может быть создадим группу Вконтакте (относительно данного ЖК)?
+1
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