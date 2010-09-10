Сообщение m140967@bk.ru » 16 ноя 2016, 23:59

Зашёл на сайт "Единства". Сайт обновили, поиск стал легче, но картинки домов не соответствуют реальным постройкам, метражи квартир в сданных секциях указаны без учёта корректировок при сдаче дома. Люди не связывайтесь с этой компанией, так как это просто раскрученный бренд. Ставят из себя невозможную фирму, а на самом деле......

Текст договора (единый для всех). Я проанализировал текст и обнаружил 3 серьезных расхождения с Федеральным законом №214 ("Об участии в долевом строительстве..."). Самое главное - компания не предполагает для себя никаких санкций за нарушение сроков строительства, а федеральный закон их предусматривает. Во-вторых, компания оставляет за собой право перенести сроки сдачи объекта на 6 месяцев (закон наказывает за каждый день просрочки на 1/300). В-третьих, участник долевого строительства, согласно договору, не может его расторгнуть пли любых нарушениях со стороны "Единства". Очевидно, что сотрудники Роспотребнадзора могли утвердить такой договор только при получении большой взятки. Если вы все-таки заключили такой кабальный договор, помните, что вся эта "филькина грамота" не имеет никакой силы, а в случае нарушений сроков и проч. можете ссылаться на Федеральный закон №214.

В управляющей компании нас сразу же обязали оплатить 10 тыс. рублей, в противном случае не выдали бы ни один документ на приборы

(газ.котел, электросчетчики, газ. плиту).

Внешне дом выглядит достойно, но вот внутри супер эконом класс.

Год ходили на 6-й этаж пешком, сюрприз нас ждал когда лифты запустили. Лифт оказался шумным и не надежным, ОТИС , Лифтовая Шахта кривая Лифт задевает о стены, а Единство со своей стороны пытается тянуть время.

Выравнивать пришлось все, окна были отвратительные, стяжка ужас, про швы и звукоизоляцию вообще молчу, с соседями можно просто через стенку или пол/потолок разговаривать почти не напрягаясь. Звукоизоляции нет никакой, когда сверлят на первом - на 10 такое ощущение что сверлят за стенкой.

Постоянные отключения электричества на 3-4 часа ежедневно. При этом помимо электроэнергии дом лишается и водоснабжения и !!! отопления. В квартире зимой в мороз холодно 15-17 гр., несмотря на индивидуальное отопление. вытяжки не работают! Вентиляция дома почему то уже была засорена! Чистить –чистили но ощущения такие, что она не работает!!! Теперь болею безвылазно, даже Бронхитом, почему то мерзнут ноги даже когда в квартире 28 и ты потеешь. Написали в 2010 г. претензию, т.к. дом еще на гарантии, представитель застройщика посетил нас только в декабре, сказал, что весной будет утеплять стены снаружи, а в 2011 дали официальный ответ, что мы оказывается квартиру, плохо проветриваем и т.п. и претензию отклонили, от своих слов отказались. В общем, протянули время. Здоровье дороже! Квартиру продал!!!!!

Ах да у соседа труба с кухни в ванную сопливилась, в стяжке под полом пол года он понять не мог где течь на полу плитка вскрывать страшно (дорогая) , потом был суд компания укладчик труб ИП , Рыжий Юрист (Единство) хорошо подкован!!! Обвинил суд моего соседа за то что тот стенку перенес( хотя она не причем была в другой стороне) и стенку вернуть пришлось и ну в общем два соседа теперь не разговаривают, хотя 60000 рублей тот отдал ! Потом обсуждали с соседями у многих так, а ведь она под давлением от холодной запитана рванет можно всех затопить!!!

Плитка в подъездах отваливается ремонтируют, но цвет то другой очень некрасиво, кстати отопление в подъезде не работает ( котлы в подвал поставили двух контурные) по ходу с вытяжкой проблема, повесили Инфракрасные Обогреватели грели одну зиму, дальше толи сломались толи дорого!!!

Ну и на последок котлы Берета чао 24 дорогие, но другие говорят гор газ не ставит, так как их еще и обслуживать надо. Так вот вызывал я Серегу с гор газа по знакомству, не сколько месяцев он меня мурыжил то я забуду позвонить то он. Нашел другого Андрея Теплокомфорт приехал тут же обслуживание провел взял почти 11 т.р. поменял все датчики , прокладки, плату настроил ниппель в расширительном бачке давление, накачал, трубки, что с насоса на теплообменник идут снял и под напор воды, а она не проходит грязью все забиты были И сказал, что в ближайшее время придется теплообменник менять!!! Так и получилось сначала плата 18т.р. потом теплообменник 19 т.р. короче экономии ни какой!!!!!!!!!

Благо в деньгах не потерял так как брал почти в два раза дешевле!!!