Беспорядочная половая жизнь в СССР
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Re: Беспорядочная половая жизнь в СССР
ivanes писал(а):Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила...
...Это болезнь от получения удовольствия.
Видимо, совсем тесто в голове забродило...
Re: Беспорядочная половая жизнь в СССР
Вы Шварц не знали способы передачи ВИЧ-инфекции?. 99% ВИЧ передается половым способом и через иглу у наркоманов.
http://redcross19.ru/aids.html#putiperedachi
Указанные способы- доставляют удовольствие человеку.Потом идет симптоматика заражения.
http://redcross19.ru/aids.html#putiperedachi
Указанные способы- доставляют удовольствие человеку.Потом идет симптоматика заражения.
Re: Беспорядочная половая жизнь в СССР
ivanes писал(а):Вы Шварц не знали способы передачи ВИЧ-инфекции?. 99% ВИЧ передается половым способом и через иглу у наркоманов.
http://redcross19.ru/aids.html#putiperedachi
Указанные способы- доставляют удовольствие человеку.Потом идет симптоматика заражения.
Дедушка! Теперь, благодаря Вашей природной любознательности, об этом известно не только местному отделению Красного креста.
А как обстоят дела с удовольствиями в других регионах? Там по-прежнему царит невежество?
Re: Беспорядочная половая жизнь в СССР
Не знала о таких больших цифрах...
Re: Беспорядочная половая жизнь в СССР
Например, на сайте минздрава сообщается, что по состоянию на 1 апреля 2013 г. число инфицированных в Рязанской области составило 3 261 человек. Портал Роспотребнадзора информирует, что на 1 мая текущего года на территории области было зарегистрировано 2 478 ВИЧ‑инфицированных. Кто же прав?
http://uzrf.ru/publications/publicistik ... y-oblasti/
На территории Курганской области на начало года зарегистрировано 7158 ВИЧ-инфицированных людей, в том числе 44 ребенка. По данным Управления Роспотребнадзора региона, больные ВИЧ-инфекцией составляют 0,6% населения области, что несколько выше, чем в среднем по России (0,54% населения).
По статистическим данным в Гомельской области на 1 января 2016 года зарегистрирован 8871 случай ВИЧ-инфекции. Количество людей, живущих с ВИЧ – 6 334 человека (показатель распространённости 444,8 на 100 000 населения).
http://uzrf.ru/publications/publicistik ... y-oblasti/
На территории Курганской области на начало года зарегистрировано 7158 ВИЧ-инфицированных людей, в том числе 44 ребенка. По данным Управления Роспотребнадзора региона, больные ВИЧ-инфекцией составляют 0,6% населения области, что несколько выше, чем в среднем по России (0,54% населения).
По статистическим данным в Гомельской области на 1 января 2016 года зарегистрирован 8871 случай ВИЧ-инфекции. Количество людей, живущих с ВИЧ – 6 334 человека (показатель распространённости 444,8 на 100 000 населения).
Re: Беспорядочная половая жизнь в СССР
Только за новогодние праздники заразиться инфекцией могли 5–6 тысяч граждан России, рассказали «Интерфаксу» в Федеральном центре по профилактике и борьбе со СПИДом центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Миллионного заболевшего ведомство зарегистрировало в базе данных 20 января. Ею оказалась 26-летняя женщина, которая проходила обследование в Ростовской области. Врачи подозревали у неё инфекцию, передаваемую половым путем.
Первый случай заболевания ВИЧ-инфекцией в России зарегистрировали в 1987 году. С тех от СПИДа погибли около 205 тысяч человек.
http://www.kremlinrus.ru/news/164/46812/
Миллионного заболевшего ведомство зарегистрировало в базе данных 20 января. Ею оказалась 26-летняя женщина, которая проходила обследование в Ростовской области. Врачи подозревали у неё инфекцию, передаваемую половым путем.
Первый случай заболевания ВИЧ-инфекцией в России зарегистрировали в 1987 году. С тех от СПИДа погибли около 205 тысяч человек.
http://www.kremlinrus.ru/news/164/46812/
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Кредиты малому и среднему бизнесу
СКБ-Банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России.
Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.
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Срок кредитования - до 60 мес.
Процентная ставка - от 15,9%
Обеспечение - не требуется
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Требования к заемщикам:
Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ
Заполнить заявку
Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.
Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:
Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.
Срок кредитования - до 60 мес.
Процентная ставка - от 15,9%
Обеспечение - не требуется
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Требования к заемщикам:
Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
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