Беспорядочная половая жизнь в СССР

Интересные факты, случаи и события из жизни города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3600
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Беспорядочная половая жизнь в СССР

Сообщение Шварц » 08 фев 2016, 12:16

ivanes писал(а):Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила...
...Это болезнь от получения удовольствия.


Видимо, совсем тесто в голове забродило...
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5721
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Беспорядочная половая жизнь в СССР

Сообщение ivanes » 08 фев 2016, 17:10

Вы Шварц не знали способы передачи ВИЧ-инфекции?. 99% ВИЧ передается половым способом и через иглу у наркоманов.

http://redcross19.ru/aids.html#putiperedachi
Указанные способы- доставляют удовольствие человеку.Потом идет симптоматика заражения.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3600
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Беспорядочная половая жизнь в СССР

Сообщение Шварц » 08 фев 2016, 17:34

ivanes писал(а):Вы Шварц не знали способы передачи ВИЧ-инфекции?. 99% ВИЧ передается половым способом и через иглу у наркоманов.

http://redcross19.ru/aids.html#putiperedachi
Указанные способы- доставляют удовольствие человеку.Потом идет симптоматика заражения.


:lol: :lol: :lol: Дедушка! Теперь, благодаря Вашей природной любознательности, об этом известно не только местному отделению Красного креста.

Изображение

А как обстоят дела с удовольствиями в других регионах? Там по-прежнему царит невежество?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Leradom
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 16:02

Re: Беспорядочная половая жизнь в СССР

Сообщение Leradom » 10 фев 2016, 12:30

Не знала о таких больших цифрах...
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5721
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Беспорядочная половая жизнь в СССР

Сообщение ivanes » 10 фев 2016, 19:47

Например, на сайте минздрава сообщается, что по состоянию на 1 апреля 2013 г. число инфицированных в Рязанской области составило 3 261 человек. Портал Роспотребнадзора информирует, что на 1 мая текущего года на территории области было зарегистрировано 2 478 ВИЧ‑инфицированных. Кто же прав?
http://uzrf.ru/publications/publicistik ... y-oblasti/
На территории Курганской области на начало года зарегистрировано 7158 ВИЧ-инфицированных людей, в том числе 44 ребенка. По данным Управления Роспотребнадзора региона, больные ВИЧ-инфекцией составляют 0,6% населения области, что несколько выше, чем в среднем по России (0,54% населения).
По статистическим данным в Гомельской области на 1 января 2016 года зарегистрирован 8871 случай ВИЧ-инфекции. Количество людей, живущих с ВИЧ – 6 334 человека (показатель распространённости 444,8 на 100 000 населения).
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5721
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Беспорядочная половая жизнь в СССР

Сообщение ivanes » 10 фев 2016, 19:49

Только за новогодние праздники заразиться инфекцией могли 5–6 тысяч граждан России, рассказали «Интерфаксу» в Федеральном центре по профилактике и борьбе со СПИДом центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Миллионного заболевшего ведомство зарегистрировало в базе данных 20 января. Ею оказалась 26-летняя женщина, которая проходила обследование в Ростовской области. Врачи подозревали у неё инфекцию, передаваемую половым путем.

Первый случай заболевания ВИЧ-инфекцией в России зарегистрировали в 1987 году. С тех от СПИДа погибли около 205 тысяч человек.
http://www.kremlinrus.ru/news/164/46812/
Вернуться к началу
AllaErego
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Вчера, 19:43

Кредиты малому и среднему бизнесу

Сообщение AllaErego » Сегодня, 02:09

СКБ-Банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России.

Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.

Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:

Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.

Срок кредитования - до 60 мес.

Процентная ставка - от 15,9%

Обеспечение - не требуется

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Требования к заемщикам:

Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ

Заполнить заявку

Изображение
Вернуться к началу
AllaErego
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Вчера, 19:43

Кредиты малому и среднему бизнесу

Сообщение AllaErego » Сегодня, 02:14

СКБ-Банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России.

Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.

Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:

Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.

Срок кредитования - до 60 мес.

Процентная ставка - от 15,9%

Обеспечение - не требуется

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Требования к заемщикам:

Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ

Заполнить заявку

Изображение
Вернуться к началу
AllaErego
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Вчера, 19:43

Кредиты малому и среднему бизнесу

Сообщение AllaErego » Сегодня, 02:30

СКБ-Банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России.

Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.

Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:

Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.

Срок кредитования - до 60 мес.

Процентная ставка - от 15,9%

Обеспечение - не требуется

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Требования к заемщикам:

Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ

Заполнить заявку

Изображение
Вернуться к началу
AllaErego
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Вчера, 19:43

Кредиты малому и среднему бизнесу

Сообщение AllaErego » Сегодня, 02:35

СКБ-Банк – один из крупнейших региональных российских банков, ровесник банковской системы современной России.

Банку присвоены высокие рейтинги агентств Fitch и Moody's. Сегодня СКБ-Банк – в пятерке крупнейших региональных банков России.

Условия получения кредита наличными в СКБ-Банк:

Сумма кредита - от 51 000 до 1 300 000 руб.

Срок кредитования - до 60 мес.

Процентная ставка - от 15,9%

Обеспечение - не требуется

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Требования к заемщикам:

Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ

Заполнить заявку

Изображение
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «История, события, люди»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя