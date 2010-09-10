Сообщение ivanes » 10 фев 2016, 19:47

Например, на сайте минздрава сообщается, что по состоянию на 1 апреля 2013 г. число инфицированных в Рязанской области составило 3 261 человек. Портал Роспотребнадзора информирует, что на 1 мая текущего года на территории области было зарегистрировано 2 478 ВИЧ‑инфицированных. Кто же прав?На территории Курганской области на начало года зарегистрировано 7158 ВИЧ-инфицированных людей, в том числе 44 ребенка. По данным Управления Роспотребнадзора региона, больные ВИЧ-инфекцией составляют 0,6% населения области, что несколько выше, чем в среднем по России (0,54% населения).По статистическим данным в Гомельской области на 1 января 2016 года зарегистрирован 8871 случай ВИЧ-инфекции. Количество людей, живущих с ВИЧ – 6 334 человека (показатель распространённости 444,8 на 100 000 населения).