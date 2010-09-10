ЖК "Пионер" (г. Рыбное), застройщик "Триумф"
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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ЖК "Пионер" (г. Рыбное), застройщик "Триумф"
Первый 10-этажный дом в городе-спутнике Рыбном построен и введен в эксплуатацию.
Цена готовых квартир со свидетельством 30-31 тыс.руб/кв.м.
В 15 минутах от Рязани есть все для уютной спокойной жизни.. Школы, детские сады, торговые центры.
Сам жилой комплекс имеет массу преимуществ:
закрытая территория, видеонаблюдение... бесшумные скоростные лифты и т.д.
Цена готовых квартир со свидетельством 30-31 тыс.руб/кв.м.
В 15 минутах от Рязани есть все для уютной спокойной жизни.. Школы, детские сады, торговые центры.
Сам жилой комплекс имеет массу преимуществ:
закрытая территория, видеонаблюдение... бесшумные скоростные лифты и т.д.
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Пионер" (г. Рыбное), застройщик "Триумф"
Фотки бесспорно красивые, цены заманчиво низкие, а вот как там вообще живется в Рыбном? Особенно хочется услышать мнение тех, кто из Рязани решил перебраться в Рыбное? Если такие есть. Может и правда там так здорово, как говорится в рекламном ролике и стоит задуматься о переезде?))))))
Re: ЖК "Пионер" (г. Рыбное), застройщик "Триумф"
TAlex.82 писал(а):Фотки бесспорно красивые, цены заманчиво низкие, а вот как там вообще живется в Рыбном? Особенно хочется услышать мнение тех, кто из Рязани решил перебраться в Рыбное? Если такие есть. Может и правда там так здорово, как говорится в рекламном ролике и стоит задуматься о переезде?))))))
ЖК "Пионер" - разумное сочетание комфорта городской квартиры и проживания в загородной зоне. Строительная компания "Триумф" предлагает вам готовые квартиры в новостройке с улучшенной отделкой и системой индивидуального отопления. Рядом спортивный комплекс, детские сады, школы, магазины, остановки общественного транспорта, отсутствие проблем с парковкой и дорожных пробок, не более 20 минут до центра Рязани на автомобиле. Квартира в Рыбном - это городской комфорт и всегда свежий воздух.
Сегодня загородная недвижимость действительно привлекает многих городских жителей, особенно если в семье есть дети. Дерзайте и вы!
P.S. Успейте купить квартиру до 30 сентября 2016 года по уникальной цене! Подробности на сайте: http://triumf62.ru и по телефону: (4912) 466-166
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Пионер" (г. Рыбное), застройщик "Триумф"
Всех! Всех! Всех! Приглашаем на праздник! 23 октября 2016 года в воскресенье состоится праздник "Аллея добра" Посади свое дерево! Помимо озеленения дворовой территории жилого комплекса "Пионер", наших маленьких жителей ждет анимационная программа, конкурсы, песни, танцы и веселье! Очень ждем вас! Встречаемся в жилом комплексе "Пионер" у дома 22А по ул. Большой (у детской площадки). Начало в 11.00!
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Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Пионер" (г. Рыбное), застройщик "Триумф"
Строительная компания "Триумф" поздравляет всех с первым днем зимы и приближением праздников, а также спешит объявить предновогоднюю акцию!
Только до 31 декабря 2016 года квартиры в жилом комплексе "Пионер", отмеченные знаком "подарок" имеют специальную новогоднюю цену! Спешите! Предложение ограничено! Подробнее: http://triumf62.ru/news/novogodniy-podarok/
Только до 31 декабря 2016 года квартиры в жилом комплексе "Пионер", отмеченные знаком "подарок" имеют специальную новогоднюю цену! Спешите! Предложение ограничено! Подробнее: http://triumf62.ru/news/novogodniy-podarok/
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
Re: ЖК "Пионер" (г. Рыбное), застройщик "Триумф"
Если уж брать в рыбном, то дом.
Re: ЖК "Пионер" (г. Рыбное), застройщик "Триумф"
vladfedin писал(а):Если уж брать в рыбном, то дом.
Как не странно, значительная часть тех, кто берёт квартиры в Рыбном - это коренные жителя Рыбного и района, которые замучились ухаживать за домом и усадьбой. Я тоже иногда подумываю, но пока не решился сменить тип проживания.
Re: ЖК "Пионер" (г. Рыбное), застройщик "Триумф"
Жилой комплекс «Пионер» строительной компании «ТРИУМФ» находится в самом динамично-развивающемся районе на улице Большая. Рядом находятся: спортивный комплекс, детские сады, школы, магазины, остановки общественного транспорта. Отсутствуют проблемы с парковкой и дорожными пробками. Удобные квартиры с индивидуальным отоплением и высоким уровнем отделки, который позволит сэкономить на ремонте. Современная отделка подъездов, красивая благоустроенная территория – это еще не весь перечень преимуществ ЖК «Пионер».
Что важно после того как дом построен и заселен? Именно то, что называется сервисным обслуживанием. После заселения компания «ТРИУМФ» не оставляет без внимания своих покупателей, их продолжает опекать наша управляющая компания "Триумф Сервис". Мы заботимся о тех, кого заселили, обеспечивая не только гарантийное, но и постгарантийное обслуживание домов. УК "Триумф Сервис" работает в сфере обслуживания и управления жилищным фондом в городе Рыбное с 2015 года. Компания имеет опыт в обслуживании многоквартирных домов, оборудованных индивидуальным отоплением.
Мы стремимся улучшить качество обеспечиваемых нами жилищно-коммунальных услуг. Наша управляющая компания следит за соблюдением всех прав и законных интересов собственников квартир в новостройках. Мы берём на себя ответственность за надлежащее содержание имущества общего пользования, оперативное решение проблем, и его выгодного использования в интересах всех собственников. Продуманные решения с применением новейших разработок и современных технологий уменьшают срок выполнения работ и оказания услуг. Свою работу управляющая компания «Триумф Сервис» строит на тесном и плодотворном сотрудничестве с жителями и собственниками многоквартирных домов.
Мы не используем услуги посредников, даже сбор и вывоз бытовых отходов осуществляем самостоятельно, что позитивно сказывается на тарифах по ЖКХ. А счета можно легко оплатить через мобильный банк. Мы всегда рядом и стремимся найти индивидуальный подход к каждому клиенту. Наш опыт, который перенимают и другие управляющие компании, положительно влияет на общее стремление к комфортной жизни.
Четыре квартиры ждут своих покупателей. Успейте приобрести собственную квартиру в Лучшем доме* города Рыбное под руководством лучшей управляющей компании!
С заботой о тех, кого заселили!
Подробнее: https://triumf62.ru
*Жилой комплекс «Пионер» получил награду "Лучший дом г.Рыбное" в августе 2016 года от администрации города.
Что важно после того как дом построен и заселен? Именно то, что называется сервисным обслуживанием. После заселения компания «ТРИУМФ» не оставляет без внимания своих покупателей, их продолжает опекать наша управляющая компания "Триумф Сервис". Мы заботимся о тех, кого заселили, обеспечивая не только гарантийное, но и постгарантийное обслуживание домов. УК "Триумф Сервис" работает в сфере обслуживания и управления жилищным фондом в городе Рыбное с 2015 года. Компания имеет опыт в обслуживании многоквартирных домов, оборудованных индивидуальным отоплением.
Мы стремимся улучшить качество обеспечиваемых нами жилищно-коммунальных услуг. Наша управляющая компания следит за соблюдением всех прав и законных интересов собственников квартир в новостройках. Мы берём на себя ответственность за надлежащее содержание имущества общего пользования, оперативное решение проблем, и его выгодного использования в интересах всех собственников. Продуманные решения с применением новейших разработок и современных технологий уменьшают срок выполнения работ и оказания услуг. Свою работу управляющая компания «Триумф Сервис» строит на тесном и плодотворном сотрудничестве с жителями и собственниками многоквартирных домов.
Мы не используем услуги посредников, даже сбор и вывоз бытовых отходов осуществляем самостоятельно, что позитивно сказывается на тарифах по ЖКХ. А счета можно легко оплатить через мобильный банк. Мы всегда рядом и стремимся найти индивидуальный подход к каждому клиенту. Наш опыт, который перенимают и другие управляющие компании, положительно влияет на общее стремление к комфортной жизни.
Четыре квартиры ждут своих покупателей. Успейте приобрести собственную квартиру в Лучшем доме* города Рыбное под руководством лучшей управляющей компании!
С заботой о тех, кого заселили!
Подробнее: https://triumf62.ru
*Жилой комплекс «Пионер» получил награду "Лучший дом г.Рыбное" в августе 2016 года от администрации города.
Строительная компания "Триумф"
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
triumf62.ru
Тел.: г.Рязань (4912) 50-24-51; г. Рыбное (4912) 466-166
8 сообщений • Страница 1 из 1
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