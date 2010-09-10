Сообщение TAlex.82 » 13 янв 2016, 20:36

Фотки бесспорно красивые, цены заманчиво низкие, а вот как там вообще живется в Рыбном? Особенно хочется услышать мнение тех, кто из Рязани решил перебраться в Рыбное? Если такие есть. Может и правда там так здорово, как говорится в рекламном ролике и стоит задуматься о переезде?))))))