Развод, добравшийся и до Рязани

Интересные факты, случаи и события из жизни города.

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11126
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Развод, добравшийся и до Рязани

Сообщение UNCLE1911 » 01 авг 2016, 18:16

Antipov писал(а):
UNCLE1911 писал(а):Для перевода С карты нужен пароль, приходящий на телефон, нет?

Ну да, нужен. Так он и пишет - "если тебе придет пароль от банка - перешли его мне".
Есть некоторые банки (Тиньков, например), у которых можно пополнять счет платежом с другой карты. Выглядит процесс как обычная оплата в интернете.

Ну для этого нужно иметь фамилию Тупенко и отчество Маразматьевич.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3411
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Развод, добравшийся и до Рязани

Сообщение Vredtech » 01 авг 2016, 20:06

Кстати, вчера звякнули с непонятного телефона, представились менеджером со столичного управления Сбера (в воскресенье?), на заднем фоне какой-то непонятный звуковой фон (явно не офис), типа для уточнения персональных данных в базе. Когда я поинтересовался, какого хрена столичной конторе делать у нас в захолустье, очень смутились (ну нам начальство велит) и спросили, в каком городе я живу. Вежливо сказал им "До свиданья".
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 243
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Развод, добравшийся и до Рязани

Сообщение Дед Анатольич » 21 сен 2016, 13:16

Жулики устали.
Звонок в полтретьего ночи. Мужской голос, устало и буднично.
- У вас есть родственник по имени Сергей?
Соглашаюсь, что есть. Пытаюсь одновременно понять, о каком идет речь. Вздохнув, голос продолжает.
- Ваш родственник насмерть сбил девушку. У вас есть деньги?
Говорю, что нет, надо же отвечать на поставленный вопрос.
- До свидания.
Отбой.
Только живи, и до всего доживешь
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3411
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Развод, добравшийся и до Рязани

Сообщение Vredtech » 21 сен 2016, 21:08

8-903-540-85-15
8-915-237-84-97

Телефоны, которые "ошибаются" в оплате телефона и просят вернуть деньги.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Olina
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 окт 2016, 16:35

Re: Развод, добравшийся и до Рязани

Сообщение Olina » 23 окт 2016, 17:00

ivanes писал(а):У СБ два вида кредиток.
1. Для интербанкинг. Она активируется и автомат дает 20 разовых паролей. Но с нее трудно снимать деньги с банкомата.
2. Тип для банкомата. Приход и снятие через банкомат. Если захотите её перевести по п.1,то надо пройти активацию и получить 20 паролей.

Можно подключить мобильный, тогда вместо 20 паролей будет каждый раз приходить смс с одноразовым паролем.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5624
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Развод, добравшийся и до Рязани

Сообщение ivanes » 24 окт 2016, 12:35

надо известить всему свету пороли и денег на карте уже нету. Не пользуюсь Интернетбанкингом. И пороли по почте не принимаю. Рядом офис - филиал СБ.
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Gholbirisa
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05

Re: Развод, добравшийся и до Рязани

Сообщение Gholbirisa » 29 ноя 2016, 13:17

Сейчас по-моему во всех банках можно пополнять счет платежом с другой карты.
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MatthewVaw
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 03:26

Шаман из Сибири

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