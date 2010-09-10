Сообщение Vredtech » 01 авг 2016, 20:06

Кстати, вчера звякнули с непонятного телефона, представились менеджером со столичного управления Сбера (в воскресенье?), на заднем фоне какой-то непонятный звуковой фон (явно не офис), типа для уточнения персональных данных в базе. Когда я поинтересовался, какого хрена столичной конторе делать у нас в захолустье, очень смутились (ну нам начальство велит) и спросили, в каком городе я живу. Вежливо сказал им "До свиданья".

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.