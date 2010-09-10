Развод, добравшийся и до Рязани
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Re: Развод, добравшийся и до Рязани
Antipov писал(а):UNCLE1911 писал(а):Для перевода С карты нужен пароль, приходящий на телефон, нет?
Ну да, нужен. Так он и пишет - "если тебе придет пароль от банка - перешли его мне".
Есть некоторые банки (Тиньков, например), у которых можно пополнять счет платежом с другой карты. Выглядит процесс как обычная оплата в интернете.
Ну для этого нужно иметь фамилию Тупенко и отчество Маразматьевич.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3440
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Развод, добравшийся и до Рязани
Кстати, вчера звякнули с непонятного телефона, представились менеджером со столичного управления Сбера (в воскресенье?), на заднем фоне какой-то непонятный звуковой фон (явно не офис), типа для уточнения персональных данных в базе. Когда я поинтересовался, какого хрена столичной конторе делать у нас в захолустье, очень смутились (ну нам начальство велит) и спросили, в каком городе я живу. Вежливо сказал им "До свиданья".
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Развод, добравшийся и до Рязани
Жулики устали.
Звонок в полтретьего ночи. Мужской голос, устало и буднично.
- У вас есть родственник по имени Сергей?
Соглашаюсь, что есть. Пытаюсь одновременно понять, о каком идет речь. Вздохнув, голос продолжает.
- Ваш родственник насмерть сбил девушку. У вас есть деньги?
Говорю, что нет, надо же отвечать на поставленный вопрос.
- До свидания.
Отбой.
Звонок в полтретьего ночи. Мужской голос, устало и буднично.
- У вас есть родственник по имени Сергей?
Соглашаюсь, что есть. Пытаюсь одновременно понять, о каком идет речь. Вздохнув, голос продолжает.
- Ваш родственник насмерть сбил девушку. У вас есть деньги?
Говорю, что нет, надо же отвечать на поставленный вопрос.
- До свидания.
Отбой.
Только живи, и до всего доживешь
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3440
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Развод, добравшийся и до Рязани
8-903-540-85-15
8-915-237-84-97
Телефоны, которые "ошибаются" в оплате телефона и просят вернуть деньги.
8-915-237-84-97
Телефоны, которые "ошибаются" в оплате телефона и просят вернуть деньги.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Развод, добравшийся и до Рязани
ivanes писал(а):У СБ два вида кредиток.
1. Для интербанкинг. Она активируется и автомат дает 20 разовых паролей. Но с нее трудно снимать деньги с банкомата.
2. Тип для банкомата. Приход и снятие через банкомат. Если захотите её перевести по п.1,то надо пройти активацию и получить 20 паролей.
Можно подключить мобильный, тогда вместо 20 паролей будет каждый раз приходить смс с одноразовым паролем.
Re: Развод, добравшийся и до Рязани
надо известить всему свету пороли и денег на карте уже нету. Не пользуюсь Интернетбанкингом. И пороли по почте не принимаю. Рядом офис - филиал СБ.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05
Re: Развод, добравшийся и до Рязани
Сейчас по-моему во всех банках можно пополнять счет платежом с другой карты.
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