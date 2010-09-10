Сообщение Antipov » 05 фев 2016, 12:57

БМВ3 писал(а): да, именно. Роды это процесс не быстрый, как правило, от нескольких часов до суток, и за это время чего только женщине не захочется, поверьте!

Я знаю, что такое роды, поверьте.Вы, видимо, исходите из уверенности, что все мужики в 100% случаев на родах присутствуют и имеют там возможность исполнять прихоти?