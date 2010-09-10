Как облегчить своей жене роды
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Re: Как облегчить своей жене роды
Мне кажется надо просто не мешать естественному развитию событий
Re: Как облегчить своей жене роды
просто поддержка и все!!!
Re: Как облегчить своей жене роды
Поддерживать и ухаживать, делать счастливой. А сами роды - никак. Есть вариант с партнерскими родами, но такие меры не всем подойдут, не всякий выдержит
Re: Как облегчить своей жене роды
Относится к ее капризам и просьбам как к приказам и выполнять их
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Как облегчить своей жене роды
БМВ3 писал(а):к ее капризам и просьбам
Во время родов?
Re: Как облегчить своей жене роды
да, именно. Роды это процесс не быстрый, как правило, от нескольких часов до суток, и за это время чего только женщине не захочется, поверьте!
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Как облегчить своей жене роды
БМВ3 писал(а):да, именно. Роды это процесс не быстрый, как правило, от нескольких часов до суток, и за это время чего только женщине не захочется, поверьте!
Я знаю, что такое роды, поверьте.
Вы, видимо, исходите из уверенности, что все мужики в 100% случаев на родах присутствуют и имеют там возможность исполнять прихоти?
Re: Как облегчить своей жене роды
Гладит по спинке, водить за руку, говорить ,что она молодец, дышать вместе, давать водички попить
Re: Как облегчить своей жене роды
полностью согласен
Re: Как облегчить своей жене роды
Не паниковать и быть поддержкой.
Re: Как облегчить своей жене роды
Сохранять спокойствие, относиться с нежностью и любовью
Re: Как облегчить своей жене роды
Лучше родить самому и не писать всякую хрень на форум)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Как облегчить своей жене роды
UNCLE1911 писал(а):Лучше родить самому и не писать всякую хрень на форум)
а шо, Нобеля за это не отменили ещё?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Как облегчить своей жене роды
Я помню про лимон баксов, насчет нобеля базару не было, имхо.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Как облегчить своей жене роды
мдя? тоже не фигово, лям баксов...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 03 май 2016, 17:51
Re: Как облегчить своей жене роды
Считаю что поддержка осбенно моральная нужна. Мой муж меня вообще всячески поддерживал, и морально и эмоцинально.
Re: Как облегчить своей жене роды
Нужно быть рядом с ней на протяжении всего периода беремености и все будет отлично
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