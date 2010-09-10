Как облегчить своей жене роды

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PiterGrif
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 21:35

Re: Как облегчить своей жене роды

Сообщение PiterGrif » 11 янв 2016, 22:55

Мне кажется надо просто не мешать естественному развитию событий :)
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кулик
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 23:50

Re: Как облегчить своей жене роды

Сообщение кулик » 21 янв 2016, 20:48

просто поддержка и все!!!
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Maria26
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 28 янв 2016, 15:15

Re: Как облегчить своей жене роды

Сообщение Maria26 » 29 янв 2016, 17:49

Поддерживать и ухаживать, делать счастливой. А сами роды - никак. Есть вариант с партнерскими родами, но такие меры не всем подойдут, не всякий выдержит
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БМВ3
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 08:47
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Re: Как облегчить своей жене роды

Сообщение БМВ3 » 05 фев 2016, 12:33

Относится к ее капризам и просьбам как к приказам :) и выполнять их :)
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1807
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Как облегчить своей жене роды

Сообщение Antipov » 05 фев 2016, 12:35

БМВ3 писал(а):к ее капризам и просьбам

Во время родов?
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БМВ3
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 08:47
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Re: Как облегчить своей жене роды

Сообщение БМВ3 » 05 фев 2016, 12:39

да, именно. Роды это процесс не быстрый, как правило, от нескольких часов до суток, и за это время чего только женщине не захочется, поверьте!
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1807
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Как облегчить своей жене роды

Сообщение Antipov » 05 фев 2016, 12:57

БМВ3 писал(а):да, именно. Роды это процесс не быстрый, как правило, от нескольких часов до суток, и за это время чего только женщине не захочется, поверьте!

Я знаю, что такое роды, поверьте.
Вы, видимо, исходите из уверенности, что все мужики в 100% случаев на родах присутствуют и имеют там возможность исполнять прихоти?
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Lenka83
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 06 май 2015, 13:32

Re: Как облегчить своей жене роды

Сообщение Lenka83 » 11 фев 2016, 16:45

Гладит по спинке, водить за руку, говорить ,что она молодец, дышать вместе, давать водички попить
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артур200
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 18:36

Re: Как облегчить своей жене роды

Сообщение артур200 » 05 мар 2016, 22:59

полностью согласен
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Спартанка
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 16:10

Re: Как облегчить своей жене роды

Сообщение Спартанка » 06 мар 2016, 17:17

Не паниковать и быть поддержкой.
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Kadi
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 03:08

Re: Как облегчить своей жене роды

Сообщение Kadi » 16 мар 2016, 03:18

Сохранять спокойствие, относиться с нежностью и любовью
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11124
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Как облегчить своей жене роды

Сообщение UNCLE1911 » 16 мар 2016, 10:27

Лучше родить самому и не писать всякую хрень на форум)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24090
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Как облегчить своей жене роды

Сообщение ФрекенСнорк » 17 мар 2016, 21:34

UNCLE1911 писал(а):Лучше родить самому и не писать всякую хрень на форум)

а шо, Нобеля за это не отменили ещё?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11124
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Как облегчить своей жене роды

Сообщение UNCLE1911 » 17 мар 2016, 23:54

Я помню про лимон баксов, насчет нобеля базару не было, имхо.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24090
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Как облегчить своей жене роды

Сообщение ФрекенСнорк » 18 мар 2016, 10:12

мдя? тоже не фигово, лям баксов...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Yagyarchik
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 май 2016, 17:51

Re: Как облегчить своей жене роды

Сообщение Yagyarchik » 03 май 2016, 17:56

Считаю что поддержка осбенно моральная нужна. Мой муж меня вообще всячески поддерживал, и морально и эмоцинально.
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Alyoona
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 50 минут назад

Re: Как облегчить своей жене роды

Сообщение Alyoona » 21 минуту назад

Нужно быть рядом с ней на протяжении всего периода беремености и все будет отлично
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