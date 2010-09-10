ремонт принтеров
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info
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ремонт принтеров
Наш принтер начал выдавать сообщения о замятии бумаги. Перебрали кучу вариантов: и грязная лента позиционирования, и неправильно уложенный шлейф, и направляющую каретки смазывали…..После долгих мучений отдали в сервисный центр, там нам заменили двигатель перемещения каретки, и теперь наш Epson работает как новенький.
Re: ремонт принтеров
У меня Kyocera стоит, я только раз сама заправила, потом через пару дней он уже полосы пускал, я не стала с ним экспериментировать , сразу в обратилась, решили всё качественно и быстро - уже более полугода без проблем работает, только заправлять и успеваю.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Вчера, 16:43
Re: ремонт принтеров
у меня проблема была тоже с заправкой катриджей , сама не могла заправить по этому обращалась в сервис
Re: ремонт принтеров
у меня лазерный принтер с заправкой проблем не было, а вот лазер полетел.. обращался в сервис http://qwert.su ребята мне помогли
4 сообщения • Страница 1 из 1
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