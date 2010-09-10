ремонт принтеров

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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yush
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 21:19

ремонт принтеров

Сообщение yush » 12 янв 2016, 21:22

Наш принтер начал выдавать сообщения о замятии бумаги. Перебрали кучу вариантов: и грязная лента позиционирования, и неправильно уложенный шлейф, и направляющую каретки смазывали…..После долгих мучений отдали в сервисный центр, там нам заменили двигатель перемещения каретки, и теперь наш Epson работает как новенький.
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Крапива
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 06 мар 2012, 02:46

Re: ремонт принтеров

Сообщение Крапива » 15 янв 2016, 13:32

У меня Kyocera стоит, я только раз сама заправила, потом через пару дней он уже полосы пускал, я не стала с ним экспериментировать , сразу в обратилась, решили всё качественно и быстро - уже более полугода без проблем работает, только заправлять и успеваю.
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Lero4ka1223
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вчера, 16:43

Re: ремонт принтеров

Сообщение Lero4ka1223 » Сегодня, 10:56

у меня проблема была тоже с заправкой катриджей , сама не могла заправить по этому обращалась в сервис
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Oleg431
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вчера, 16:47

Re: ремонт принтеров

Сообщение Oleg431 » Сегодня, 10:58

у меня лазерный принтер с заправкой проблем не было, а вот лазер полетел.. обращался в сервис http://qwert.su ребята мне помогли
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