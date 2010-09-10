Сообщение Крапива » 15 янв 2016, 13:32

У меня Kyocera стоит, я только раз сама заправила, потом через пару дней он уже полосы пускал, я не стала с ним экспериментировать , сразу в обратилась, решили всё качественно и быстро - уже более полугода без проблем работает, только заправлять и успеваю.