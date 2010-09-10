Сообщение АЛСНщик » 18 дек 2016, 19:37

Колхозник писал(а): Зато отчетливо помню как в городе орудовала банда Слона, помню рассказы про Очкарика, который сейчас стал уважаемым человеком. А в школе задавали читать какую-то ерунду про Онегина и Ленского. Тоже нифига не врубался. Какой нафиг Онегин, когда надо брать автомат и промышлять рекетом, вывозить предпринимателей в Луковский лес, разводить лохов на авторынке. До сих пор помню бандитские рожи, "малиновую девятку" и как отец ушел от выгодного предложения купить у бандитов эту девятку.

колхозник

Колхозник писал(а): Помню какого-то полузека, который нахваливал арихитектуру тогдашних коттеджей, называя их "сиротскими домиками".



Да уж... Трудное детствоЯ в 90-е студентом был, про бандитов слышал что-то краем уха, но даже имён и кличек не знал. Само слово "Слон" впервые услышал от однокурсника только потому, что он был соседом по подъезду того "знаменитого" рязанца. Это сейчас знаменитого, а тогда, в период активности Слоновской группировки, мне вообще как-то не до них былоХотя да, ты, в те годы школьником был. Я чуть раньше, будучи школьником, тоже старался быть политически подкованным, сам интересовался и Саддамом Хуссейном, и культом личности Сталина и даже был в курсе, что водка подорожала до 10 рубЗачем мне это было нужно в 80-е и на рубеже 80-х - 90-х?Я как-то спросил маму, что в её компании в 60-е годы думали о Семичастном? Оказалось, что эту фамилию она впервые услышала от меняНе, о факте существования КГБ она знала, но совершенно об этом не задумываласьТак этот "термин" реально существовал в разговорной речи?Иногда слышал его в 2000-е, но чтобы крутые дома именно в 90-е так звали - ни разу не сталкивался... Да и кто коттеджи в те годы в Рыбном строил? Вспомните "Поле Чудес": в основном вынужденные переселенцы из северного Казахстана в наших краях обустраивались. При наличии господдержки, разумеется: местные в те годы не то, что строиться - на хлеб порою думали где взятьВпрочем, беженцам никто не завидовал. Скорее сочувствовали. Например потому, что они платили дань бандитам, прежде чем вселиться в свои коттеджи - иначе могли сжечьВот ещё один пример того, сто я СЛЫШАЛ про бандитов. Именно слышал, краем ухаНо чтобы непосредственно встретиться, чтобы по именам их знать...