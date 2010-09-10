Юмор текущего дня

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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24076
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Юмор текущего дня

Сообщение ФрекенСнорк » 18 дек 2016, 09:47

имхо, КВН кончился в 1994(?) году, международной игрой США-Германия-Израиль-СНГ. дальше- всё, покатилось вниз.
кстати, КВН Днепропетровска весьма неплохо соорганизовался в кабаре "Веселый песецЪ", хотя шуточки на украинские темы и не всегда понятны вне контекста.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3450
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Шварц » 18 дек 2016, 09:56

Н-да... Царь, Колхозник и КВН... :oops: ненастоящие :(

UNCLE1911 писал(а):А патриотическому народу задорные петросяны самый раз.


А меладзы? :mrgreen:

Кто правит миром подлого чистогана,
Тем снятся лимузины и мани-мани,
А кто с дырой в кармане о Лимбо видит сны.

Чтоб веселей дотягивать до зарплатки,
Чтоб граждане не лезли на баррикадки,
Для нервной подзарядки нам посланы они...
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3336
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 18 дек 2016, 12:17

Шварц писал(а):
А меладзы? :mrgreen:


Ну вы ещё группу "Секрет" с их "Ленинградское время" вспомните :D
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3450
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Шварц » 18 дек 2016, 12:49

Vredtech писал(а):
Ну вы ещё группу "Секрет" с их "Ленинградское время" вспомните :D


Да я-то помню :lol: это было время еще до развала Союза...
А про Лимбу... это в аккурат "слоновское времечко", да...
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Odin
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 17:05
Откуда: Рязань

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Odin » 18 дек 2016, 17:13

На уроке химии:
- Вовочка, что измеряется в молях?
- Шубы
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3336
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 18 дек 2016, 18:44

В России попросили Польшу не подрывать веру во всемогущество Путина и поскорее найти российский след в протестах оппозиции.

- Благодаря телевидению стал больше читать.
- Да вы шутите!
- Нет, вполне серьёзно. Там такую х**ню показывают - невозможно смотреть.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24076
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Юмор текущего дня

Сообщение ФрекенСнорк » 18 дек 2016, 19:10

мдя...у меня вот телека нет. от слова совсем. есть тырнет, и хорош. и вот так интнресно смотреть на всяких дилеров от домру и этсетера, когда они начинают пакеты предлагать- типа, 122 канала тв! как, вы не смотрите тв?
да некогда мне! после работы с близкими пообщаться надо, с собакой погулять, новый набор для вышивания изучить...а не эту хренотень смотреть!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1742
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Юмор текущего дня

Сообщение АЛСНщик » 18 дек 2016, 19:37

Колхозник писал(а):Зато отчетливо помню как в городе орудовала банда Слона, помню рассказы про Очкарика, который сейчас стал уважаемым человеком. А в школе задавали читать какую-то ерунду про Онегина и Ленского. Тоже нифига не врубался. Какой нафиг Онегин, когда надо брать автомат и промышлять рекетом, вывозить предпринимателей в Луковский лес, разводить лохов на авторынке. До сих пор помню бандитские рожи, "малиновую девятку" и как отец ушел от выгодного предложения купить у бандитов эту девятку.

Да уж... Трудное детство :mrgreen: Я в 90-е студентом был, про бандитов слышал что-то краем уха, но даже имён и кличек не знал. Само слово "Слон" впервые услышал от однокурсника только потому, что он был соседом по подъезду того "знаменитого" рязанца. Это сейчас знаменитого, а тогда, в период активности Слоновской группировки, мне вообще как-то не до них было :P
Хотя да, ты колхозник, в те годы школьником был. Я чуть раньше, будучи школьником, тоже старался быть политически подкованным, сам интересовался и Саддамом Хуссейном, и культом личности Сталина и даже был в курсе, что водка подорожала до 10 руб :evil: Зачем мне это было нужно в 80-е и на рубеже 80-х - 90-х? :?
Я как-то спросил маму, что в её компании в 60-е годы думали о Семичастном? Оказалось, что эту фамилию она впервые услышала от меня :wink: Не, о факте существования КГБ она знала, но совершенно об этом не задумывалась :lol:
Колхозник писал(а):Помню какого-то полузека, который нахваливал арихитектуру тогдашних коттеджей, называя их "сиротскими домиками".

Так этот "термин" реально существовал в разговорной речи? :) Иногда слышал его в 2000-е, но чтобы крутые дома именно в 90-е так звали - ни разу не сталкивался... Да и кто коттеджи в те годы в Рыбном строил? Вспомните "Поле Чудес": в основном вынужденные переселенцы из северного Казахстана в наших краях обустраивались. При наличии господдержки, разумеется: местные в те годы не то, что строиться - на хлеб порою думали где взять :( Впрочем, беженцам никто не завидовал. Скорее сочувствовали. Например потому, что они платили дань бандитам, прежде чем вселиться в свои коттеджи - иначе могли сжечь :twisted: Вот ещё один пример того, сто я СЛЫШАЛ про бандитов. Именно слышал, краем уха :wink: Но чтобы непосредственно встретиться, чтобы по именам их знать...
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: Юмор текущего дня

Сообщение КсюшаЧ » 19 дек 2016, 18:20

:P :P
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3336
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 19 дек 2016, 20:31

Похоже, что темка-то по посещаемости в передовики вылезла. Иначе с чего бы рекламные боты сюда регулярно лезут. Люди!!! Тьфу... боты! А ответьте на вопрос - почему именно сюда вы написали свой пост и почему вы думаете что именно этот ваш пост - юмор текущего дня...


Ну, и юмор:

Захарова опровергла информацию о том, что её шеф назвал западных журналистов дебилами. Никто этих му*ил дебилами не называл, - уточнила она.

Пессимисты ворчат, что все новости заняты сообщениями о Пальмире и Алеппо.
А оптимисты просто счастливы, что это идет в федеральных, а не региональных новостях.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11080
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Юмор текущего дня

Сообщение UNCLE1911 » 19 дек 2016, 22:28

Иркутские новости. Немножечко чернухи.
1. В России две беды: бояре и боярышник.
2. И дураки. Дураки, которые верят, что беда в плохих боярах. Ну и те, которые вынуждены пить "Боярышник", т.к. страна встаёт с колен.
3. Обычно подделывают дорогие напитки. Но в России подделывают настойку боярышника. И это характеризует страну лучше всяких статистик.
4. Трамп - подонок. (Не говоря уж о темнокожем обоссывателе подъездов).
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11080
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Юмор текущего дня

Сообщение UNCLE1911 » 19 дек 2016, 22:45

UNCLE1911 писал(а):Иркутские новости. Немножечко чернухи.
1. В России две беды: бояре и боярышник.
2. И дураки. Дураки, которые верят, что беда в плохих боярах. Ну и те, которые вынуждены пить "Боярышник", т.к. страна встаёт с колен.
3. Обычно подделывают дорогие напитки. Но в России подделывают настойку боярышника. И это характеризует страну лучше всяких статистик.
4. Трамп - подонок. (Не говоря уж о темнокожем обоссывателе подъездов).

5.
IMG_6288.JPG
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5342
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Юмор текущего дня

Сообщение ivanes » 20 дек 2016, 11:27

— Почему этот проект называется Дом-2?
— Потому что там объединили два дома — публичный и дурдом!
Из польского форума.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5342
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Юмор текущего дня

Сообщение ivanes » 20 дек 2016, 11:37

Изображение
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3336
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 20 дек 2016, 21:44

Путина спрашивают: Владимир Владимирович, представьте, что вы стоите на берегу моря, а в море тонут лидеры G-7. Кого вы будете спасать в первую очередь?
- Могу гарантировать одно. Решение будет принято демократическим путем самими тонущими в соответствии с самыми высокими стандартами демократии, принятыми в странах Большой Семерки. И у всех будет право вето.

Утром мажу масла грамм, сразу мыслю, как там Трамп?!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3336
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 22 дек 2016, 20:20

Неоднократно уличенные во лжи западные средства массовой информации опубликовали лживую информацию о взломе российскими хакерами серверов западных средств массовой информации и размещении на сайтах западных средств массовой информации о взломе российскими хакерами серверов западных средств массовой информации.


Почему денег нет у них, а держаться должны мы?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3336
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 24 дек 2016, 20:34

Правительство президента Трампа стало самым состоятельным за всю историю США - совокупное богатство членов нового кабинета оценивается в 4,5 млрд долларов. "Нищеброды!" - так прокомментировал эту новость постоянный российский участник престижных международных собачьих выставок...

Раньше фильмы разбирали на цитаты, а теперь ещё и на гифки.

Новость: на столичных кладбищах появится бесплатный Wi-Fi.
Комментарии:
- На какую глубину ловит?

Путин: Российская армия сильнее любого агрессора!
Госдеп США: Наша армия вообще всех сильней!
Вся планета, шепотом: А вот и не подеретесь!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3336
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » Вчера, 21:27

"Заходят как-то в бар автоэксперт, политолог и экономист, а им бармен с порога:
- Алкоголь до 18 не продаём!"

Если в новогоднюю ночь-2017 женщина подержит в руке тёплое яйцо, а мужчина поцелует курицу, то эта пара будет жить весь год в любви и согласии.

«Никто не может создать нам таких проблем, которые мы не смогли бы преодолеть», — на новогодней встрече заявил Владимир Путин.
«Вызов принят», — подумали чиновники.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3336
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 10 минут назад

Из-за аномально тёплой зимы вот уже пятое заседание не спит Медведев...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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