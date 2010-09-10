Сообщение Vredtech » 55 минут назад

Если нынче показать "Голубой огонёк" за 1995 год, подвоха никто не заметит.

Ну может только удивятся, что Пугачёва постарела немного.

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.