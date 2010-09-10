Юмор текущего дня
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- Vredtech
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- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Если нынче показать "Голубой огонёк" за 1995 год, подвоха никто не заметит.
Ну может только удивятся, что Пугачёва постарела немного.
Ну может только удивятся, что Пугачёва постарела немного.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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