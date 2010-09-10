Юмор текущего дня

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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 02 янв 2017, 22:24

Если нынче показать "Голубой огонёк" за 1995 год, подвоха никто не заметит.
Ну может только удивятся, что Пугачёва постарела немного.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 03 янв 2017, 17:31

Хрен с ним, с алкоголем, вы лучше скажите, в течение какого времени из организма полностью выводится холодец и оливье?

Обожаю утро после застолья, когда жена просит тебя обязательно доесть оливье, "потому что он уже заправлен майонезом". Чувствуешь себя незаменимым человеком. Ни с чем не сравнимое ощущение.

Настоящие ценители виски только по запаху, без дегустации могут определить, где были они изготовлены - в Подмосковье или в Кабардино-Балкарии.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 06 янв 2017, 20:15

В 2015 цены росли из-за падения цен на нефть и слабеющего рубля.
в 2016 из-за достижения дна падения.
И наконец в 2017 цены будут расти из-за укрепления курса рубля.

Обама заклеил скотчем камеру на смартфоне.

— Какой сегодня день?
— Сегодня.
— А вчера какой был?
— Вчера.
— Как быстро летит время...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » Вчера, 22:50

Объявление на дереве в городском парке: Не пугайтесь! Белочки у нас настоящие.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » Сегодня, 22:29

Самое издевательское, когда после "-37" пишут "солнечно".
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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