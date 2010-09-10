Юмор текущего дня
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3345
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Если нынче показать "Голубой огонёк" за 1995 год, подвоха никто не заметит.
Ну может только удивятся, что Пугачёва постарела немного.
Ну может только удивятся, что Пугачёва постарела немного.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3345
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Хрен с ним, с алкоголем, вы лучше скажите, в течение какого времени из организма полностью выводится холодец и оливье?
Обожаю утро после застолья, когда жена просит тебя обязательно доесть оливье, "потому что он уже заправлен майонезом". Чувствуешь себя незаменимым человеком. Ни с чем не сравнимое ощущение.
Настоящие ценители виски только по запаху, без дегустации могут определить, где были они изготовлены - в Подмосковье или в Кабардино-Балкарии.
Обожаю утро после застолья, когда жена просит тебя обязательно доесть оливье, "потому что он уже заправлен майонезом". Чувствуешь себя незаменимым человеком. Ни с чем не сравнимое ощущение.
Настоящие ценители виски только по запаху, без дегустации могут определить, где были они изготовлены - в Подмосковье или в Кабардино-Балкарии.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3345
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
В 2015 цены росли из-за падения цен на нефть и слабеющего рубля.
в 2016 из-за достижения дна падения.
И наконец в 2017 цены будут расти из-за укрепления курса рубля.
Обама заклеил скотчем камеру на смартфоне.
— Какой сегодня день?
— Сегодня.
— А вчера какой был?
— Вчера.
— Как быстро летит время...
в 2016 из-за достижения дна падения.
И наконец в 2017 цены будут расти из-за укрепления курса рубля.
Обама заклеил скотчем камеру на смартфоне.
— Какой сегодня день?
— Сегодня.
— А вчера какой был?
— Вчера.
— Как быстро летит время...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3345
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Объявление на дереве в городском парке: Не пугайтесь! Белочки у нас настоящие.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3345
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Самое издевательское, когда после "-37" пишут "солнечно".
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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