Юмор текущего дня

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Vredtech
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Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 02 янв 2017, 22:24

Если нынче показать "Голубой огонёк" за 1995 год, подвоха никто не заметит.
Ну может только удивятся, что Пугачёва постарела немного.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 03 янв 2017, 17:31

Хрен с ним, с алкоголем, вы лучше скажите, в течение какого времени из организма полностью выводится холодец и оливье?

Обожаю утро после застолья, когда жена просит тебя обязательно доесть оливье, "потому что он уже заправлен майонезом". Чувствуешь себя незаменимым человеком. Ни с чем не сравнимое ощущение.

Настоящие ценители виски только по запаху, без дегустации могут определить, где были они изготовлены - в Подмосковье или в Кабардино-Балкарии.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 06 янв 2017, 20:15

В 2015 цены росли из-за падения цен на нефть и слабеющего рубля.
в 2016 из-за достижения дна падения.
И наконец в 2017 цены будут расти из-за укрепления курса рубля.

Обама заклеил скотчем камеру на смартфоне.

— Какой сегодня день?
— Сегодня.
— А вчера какой был?
— Вчера.
— Как быстро летит время...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 07 янв 2017, 22:50

Объявление на дереве в городском парке: Не пугайтесь! Белочки у нас настоящие.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » Вчера, 22:29

Самое издевательское, когда после "-37" пишут "солнечно".
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1744
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Юмор текущего дня

Сообщение АЛСНщик » Сегодня, 12:49

Vredtech писал(а):Самое издевательское, когда после "-37" пишут "солнечно".

Так сильныя морозы как раз в ясную погоду бывают. А издевательство - это когда в -37 раскапывать кабель СЦБ где-нибудь в замёрзшем болоте :twisted:
Последний раз редактировалось АЛСНщик 09 янв 2017, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1744
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Юмор текущего дня

Сообщение АЛСНщик » Сегодня, 12:51

Vredtech писал(а):Объявление на дереве в городском парке: Не пугайтесь! Белочки у нас настоящие.

В Лосином Острове, Измайловском лесопарке, Битцевском лесу - как раз настоящие 8) А как с лесными массивами в черте города Рязани? :wink:
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3461
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Шварц » 13 минут назад

АЛСНщик писал(а):
Vredtech писал(а):Объявление на дереве в городском парке: Не пугайтесь! Белочки у нас настоящие.

В Лосином Острове, Измайловском лесопарке, Битцевском лесу - как раз настоящие 8) А как с лесными массивами в черте города Рязани? :wink:


Да все, как и раньше... Видать, давно не были :lol: :lol: :lol: чай не заблудитесь, велкам :mrgreen:

Ель растет перед дворцом,
А под ней хрустальный дом;
Белка там живет ручная,
Да затейница какая!
Белка песенки поет
Да орешки всё грызет,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд;
Слуги белку стерегут,
Служат ей прислугой разной —
И приставлен дьяк приказный
Строгий счет орехам весть;
Отдает ей войско честь;
Из скорлупок льют монету
Да пускают в ход по свету;
Девки сыплют изумруд
В кладовые, да под спуд;
Все в том городе богаты,
Изоб нет, везде палаты...
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