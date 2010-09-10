Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3347
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Если нынче показать "Голубой огонёк" за 1995 год, подвоха никто не заметит.
Ну может только удивятся, что Пугачёва постарела немного.
Ну может только удивятся, что Пугачёва постарела немного.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3347
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Хрен с ним, с алкоголем, вы лучше скажите, в течение какого времени из организма полностью выводится холодец и оливье?
Обожаю утро после застолья, когда жена просит тебя обязательно доесть оливье, "потому что он уже заправлен майонезом". Чувствуешь себя незаменимым человеком. Ни с чем не сравнимое ощущение.
Настоящие ценители виски только по запаху, без дегустации могут определить, где были они изготовлены - в Подмосковье или в Кабардино-Балкарии.
Обожаю утро после застолья, когда жена просит тебя обязательно доесть оливье, "потому что он уже заправлен майонезом". Чувствуешь себя незаменимым человеком. Ни с чем не сравнимое ощущение.
Настоящие ценители виски только по запаху, без дегустации могут определить, где были они изготовлены - в Подмосковье или в Кабардино-Балкарии.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3347
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
В 2015 цены росли из-за падения цен на нефть и слабеющего рубля.
в 2016 из-за достижения дна падения.
И наконец в 2017 цены будут расти из-за укрепления курса рубля.
Обама заклеил скотчем камеру на смартфоне.
— Какой сегодня день?
— Сегодня.
— А вчера какой был?
— Вчера.
— Как быстро летит время...
в 2016 из-за достижения дна падения.
И наконец в 2017 цены будут расти из-за укрепления курса рубля.
Обама заклеил скотчем камеру на смартфоне.
— Какой сегодня день?
— Сегодня.
— А вчера какой был?
— Вчера.
— Как быстро летит время...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3347
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Объявление на дереве в городском парке: Не пугайтесь! Белочки у нас настоящие.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3347
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Самое издевательское, когда после "-37" пишут "солнечно".
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Vredtech писал(а):Самое издевательское, когда после "-37" пишут "солнечно".
Так сильныя морозы как раз в ясную погоду бывают. А издевательство - это когда в -37 раскапывать кабель СЦБ где-нибудь в замёрзшем болоте
Последний раз редактировалось АЛСНщик 09 янв 2017, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
Re: Юмор текущего дня
Vredtech писал(а):Объявление на дереве в городском парке: Не пугайтесь! Белочки у нас настоящие.
В Лосином Острове, Измайловском лесопарке, Битцевском лесу - как раз настоящие А как с лесными массивами в черте города Рязани?
Re: Юмор текущего дня
АЛСНщик писал(а):Vredtech писал(а):Объявление на дереве в городском парке: Не пугайтесь! Белочки у нас настоящие.
В Лосином Острове, Измайловском лесопарке, Битцевском лесу - как раз настоящие А как с лесными массивами в черте города Рязани?
Да все, как и раньше... Видать, давно не были чай не заблудитесь, велкам
Ель растет перед дворцом,
А под ней хрустальный дом;
Белка там живет ручная,
Да затейница какая!
Белка песенки поет
Да орешки всё грызет,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд;
Слуги белку стерегут,
Служат ей прислугой разной —
И приставлен дьяк приказный
Строгий счет орехам весть;
Отдает ей войско честь;
Из скорлупок льют монету
Да пускают в ход по свету;
Девки сыплют изумруд
В кладовые, да под спуд;
Все в том городе богаты,
Изоб нет, везде палаты...
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2712
- Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Самое интересно это поймать тех, кто ухитрился порвать кабель в таком месте, в такую погоду.АЛСНщик писал(а):А издевательство - это когда в -37 раскапывать кабель СЦБ где-нибудь в замёрзшем болотеVredtech писал(а):Самое издевательское, когда после "-37" пишут "солнечно".
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3347
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Разница между поколениями в одном анекдоте:
1981-й год. Учительница истории Марья Ивановна оговаривается:
- Дети, в каком году было Ледовое Уё*ище?
Результат: увольнение, партбилет на стол, общественное порицание.
2016-й год. Марья Ивановна снова оговаривается:
- Дети, в каком году было Ледовое Поё*ище?
Результат: безоговорочный респект школьников, беззлобный юмор коллег
и сумасшедший рейтинг на Ютубе.
1981-й год. Учительница истории Марья Ивановна оговаривается:
- Дети, в каком году было Ледовое Уё*ище?
Результат: увольнение, партбилет на стол, общественное порицание.
2016-й год. Марья Ивановна снова оговаривается:
- Дети, в каком году было Ледовое Поё*ище?
Результат: безоговорочный респект школьников, беззлобный юмор коллег
и сумасшедший рейтинг на Ютубе.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3347
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Когда в Москве стало -30°, американские дипломаты попросили Путина всё-таки выслать их из России.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24083
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Юмор текущего дня
Шварц писал(а):Белка там живет ручная,
Да затейница какая!
Белка песенки поет
Пушкин, сука, ты сам-то изумруды грыз? Белочка
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Юмор текущего дня
ФрекенСнорк писал(а):Пушкин, сука, ты сам-то изумруды грыз? Белочка
Ты, Белочка, товой... грызи себе знай да пой...
Что ж? под елкою высокой,
Видит, белочка при всех
Золотой грызет орех,
Изумрудец вынимает,
А скорлупку собирает,
Кучки равные кладет
И с присвисточкой поет...
Князь для белочки потом
Выстроил хрустальный дом,
Караул к нему приставил
И притом дьяка заставил
Строгий счет орехам весть.
Князю прибыль, белке честь.
Пушкинд
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24083
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Юмор текущего дня
Шварц писал(а):
Ты, Белочка, товой... грызи себе знай да пой...Что ж? под елкою высокой,
Видит, белочка при всех
Золотой грызет орех,
Изумрудец вынимает,
А скорлупку собирает,
Кучки равные кладет
И с присвисточкой поет...
Князь для белочки потом
Выстроил хрустальный дом,
Караул к нему приставил
И притом дьяка заставил
Строгий счет орехам весть.
Князю прибыль, белке честь.
Пушкинд
ну да, а то, когда грызёшь скорлупу, ни разу ядро не задеваешь? ню-ню...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Юмор текущего дня
Тут проблемы у людей... а закон на стороне белок Нас грабят как минимум две белки
https://www.youtube.com/watch?v=CWCBfYagEo4
https://www.youtube.com/watch?v=CWCBfYagEo4
Re: Юмор текущего дня
Vredtech писал(а):1981-й год. Учительница истории Марья Ивановна оговаривается:
- Дети, в каком году было Ледовое Уё*ище?
Результат: увольнение, партбилет на стол, общественное порицание.
За простую оговорку - едва ли... Вот если бы Марья Ивановна в те годы объяснила детям истинное лицо Александра Невского как политика - то могли бы и в спецпсихушку поместить. Только едва ли - мало учителей, столь досконально знающих предмет
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