Сообщение Vredtech » 02 янв 2017, 22:24

Если нынче показать "Голубой огонёк" за 1995 год, подвоха никто не заметит.

Ну может только удивятся, что Пугачёва постарела немного.

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.