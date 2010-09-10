Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3351
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
... а тем, у кого две почки, снизить в два раза зарплату.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
- Здравствуйте! Это социологический опрос. Скажите пожалуйста, как Вы распорядились своей будущей пенсией?
- Ну-у.. Накопительную часть пенсии я передал на строительство олимпийских объектов в Сочи, а социальную - на повышение благосостояния чиновников Единой России..
- Хм.. Какой необычный выбор! Скажите, а почему именно так?
- Потому что меня никто не спрашивал!
- Ну-у.. Накопительную часть пенсии я передал на строительство олимпийских объектов в Сочи, а социальную - на повышение благосостояния чиновников Единой России..
- Хм.. Какой необычный выбор! Скажите, а почему именно так?
- Потому что меня никто не спрашивал!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3351
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
- Алло, это СБУ?
- Да. Что вы хотели?
- Мой сосед говорит по-русски!
- А вы почему говорите по-русски?
- А вы почему спрашиваете по-русски?
(Неловкое молчание)
- Слава Украине?
- Героям Слава!
- Да. Что вы хотели?
- Мой сосед говорит по-русски!
- А вы почему говорите по-русски?
- А вы почему спрашиваете по-русски?
(Неловкое молчание)
- Слава Украине?
- Героям Слава!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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