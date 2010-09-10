Юмор текущего дня

Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3350
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 11 янв 2017, 23:33

... а тем, у кого две почки, снизить в два раза зарплату.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11094
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Юмор текущего дня

Сообщение UNCLE1911 » 11 янв 2017, 23:46

- Здравствуйте! Это социологический опрос. Скажите пожалуйста, как Вы распорядились своей будущей пенсией?
- Ну-у.. Накопительную часть пенсии я передал на строительство олимпийских объектов в Сочи, а социальную - на повышение благосостояния чиновников Единой России..
- Хм.. Какой необычный выбор! Скажите, а почему именно так?
- Потому что меня никто не спрашивал!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3350
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » Вчера, 21:19

- Алло, это СБУ?
- Да. Что вы хотели?
- Мой сосед говорит по-русски!
- А вы почему говорите по-русски?
- А вы почему спрашиваете по-русски?
(Неловкое молчание)
- Слава Украине?
- Героям Слава!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11094
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Юмор текущего дня

Сообщение UNCLE1911 » 6 минут назад

Если прижать кошелёк к уху, то будет слышно как там шуршит Правительство Российской Федерации.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Юмор»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя