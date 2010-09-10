Юмор текущего дня

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Vredtech
Пользователь RZN.info
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Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 11 янв 2017, 23:33

... а тем, у кого две почки, снизить в два раза зарплату.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11096
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Юмор текущего дня

Сообщение UNCLE1911 » 11 янв 2017, 23:46

- Здравствуйте! Это социологический опрос. Скажите пожалуйста, как Вы распорядились своей будущей пенсией?
- Ну-у.. Накопительную часть пенсии я передал на строительство олимпийских объектов в Сочи, а социальную - на повышение благосостояния чиновников Единой России..
- Хм.. Какой необычный выбор! Скажите, а почему именно так?
- Потому что меня никто не спрашивал!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3353
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 12 янв 2017, 21:19

- Алло, это СБУ?
- Да. Что вы хотели?
- Мой сосед говорит по-русски!
- А вы почему говорите по-русски?
- А вы почему спрашиваете по-русски?
(Неловкое молчание)
- Слава Украине?
- Героям Слава!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11096
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Юмор текущего дня

Сообщение UNCLE1911 » 13 янв 2017, 11:40

Если прижать кошелёк к уху, то будет слышно как там шуршит Правительство Российской Федерации.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3353
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 13 янв 2017, 21:39

Сведущие люди рассказывают, что, если депутат Госдумы дня три ничего не запрещал, не ужесточал или не ограничивал, у него возникает сыпь, зуд и чесотка...

Теперь если усыновить или удочерить депутата Госдумы, то его можно бить совершенно безнаказанно.

Типичное современное молодёжное движение:

Идет бабка через дорогу - к ней по бокам подбегают 2 активиста, подхватывают ее под руки и переносят через дорогу. 3-й и 4-й активисты снимают это всё на видео под разными ракурсами. Дальше бабке клеют на спину стикер "Этой бабке помогло перейти через дорогу молодёжное движение", потом бабку заставляют дать видеоинтервью, в котором она благодарит молодёжное движение, и бегут искать следующую бабку.

С ленты новостей:
"Робот-юрист позволит Сбербанку освободить три тысячи рабочих мест".
Как сообщил представитель компании разработчика, также поступил заказ на робота-кассира и робота-уборщика. Заказов на разработку робота-менеджера почему-то не поступало.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3353
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 14 янв 2017, 22:28

Известный либерал и экономист Залдостанов принимает участие в Гайдаровском форуме.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11096
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Юмор текущего дня

Сообщение UNCLE1911 » 14 янв 2017, 22:42

Явно должен выступить с докладом "Экономичная ХЕРургия"
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3474
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Шварц » 14 янв 2017, 23:14

Vredtech писал(а):Известный либерал и экономист Залдостанов принимает участие в Гайдаровском форуме.


Хирург.jpg
Зашел... поздоровкался


Нормуль. чо... :wink:

UNCLE1911 писал(а):Явно должен выступить с докладом "Экономичная ХЕРургия"


Возможно, несколько увлекся...

хирирг2.jpg
Доложил по форме, однако )))


А злые языки... ухх, говорят : :mrgreen:

Когда экономикой в стране занимается "Хирург", вполне вероятно, что вскоре ей понадобится патологоанатом.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5392
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Юмор текущего дня

Сообщение ivanes » 15 янв 2017, 14:39

А Вы знаете,почем у рыбы молчат? Чтобы рыбака не спугнуть.А то кто им вкуснятины принесет!

-Какие у Вас красивые зубы,фрекен!
-Это наследство моей матери.
-Как здорово,что они Вам подошли!

О! Директор новую машину купил! Сейчас придет рассказывать,что в стране кризис и он вынужден снизить нам зарплату.

Когда Владимиру Далю были нужны новые слова,он приезжал в деревню,разбивал на глазах мужиков две-0три бутылки водки,а потом стоял и записывал.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3353
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 15 янв 2017, 19:08

После того, как один из чиновников предложил забирать у родителей детей за долги по ЖКХ, резко увеличились продажи охотничьих ружей по всей стране. Приходите - ждем!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3474
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Шварц » 15 янв 2017, 20:56

«Когда вы находите, что единственная версия нового эпизода «Шерлока» — на русском, возникает вопрос:
«Как быстро выучить русский?»
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