Юмор текущего дня

Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Юмор текущего дня

Сообщение UNCLE1911 » 11 янв 2017, 23:46

- Здравствуйте! Это социологический опрос. Скажите пожалуйста, как Вы распорядились своей будущей пенсией?
- Ну-у.. Накопительную часть пенсии я передал на строительство олимпийских объектов в Сочи, а социальную - на повышение благосостояния чиновников Единой России..
- Хм.. Какой необычный выбор! Скажите, а почему именно так?
- Потому что меня никто не спрашивал!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3367
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 12 янв 2017, 21:19

- Алло, это СБУ?
- Да. Что вы хотели?
- Мой сосед говорит по-русски!
- А вы почему говорите по-русски?
- А вы почему спрашиваете по-русски?
(Неловкое молчание)
- Слава Украине?
- Героям Слава!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Юмор текущего дня

Сообщение UNCLE1911 » 13 янв 2017, 11:40

Если прижать кошелёк к уху, то будет слышно как там шуршит Правительство Российской Федерации.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3367
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 13 янв 2017, 21:39

Сведущие люди рассказывают, что, если депутат Госдумы дня три ничего не запрещал, не ужесточал или не ограничивал, у него возникает сыпь, зуд и чесотка...

Теперь если усыновить или удочерить депутата Госдумы, то его можно бить совершенно безнаказанно.

Типичное современное молодёжное движение:

Идет бабка через дорогу - к ней по бокам подбегают 2 активиста, подхватывают ее под руки и переносят через дорогу. 3-й и 4-й активисты снимают это всё на видео под разными ракурсами. Дальше бабке клеют на спину стикер "Этой бабке помогло перейти через дорогу молодёжное движение", потом бабку заставляют дать видеоинтервью, в котором она благодарит молодёжное движение, и бегут искать следующую бабку.

С ленты новостей:
"Робот-юрист позволит Сбербанку освободить три тысячи рабочих мест".
Как сообщил представитель компании разработчика, также поступил заказ на робота-кассира и робота-уборщика. Заказов на разработку робота-менеджера почему-то не поступало.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3367
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 14 янв 2017, 22:28

Известный либерал и экономист Залдостанов принимает участие в Гайдаровском форуме.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Юмор текущего дня

Сообщение UNCLE1911 » 14 янв 2017, 22:42

Явно должен выступить с докладом "Экономичная ХЕРургия"
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3511
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Шварц » 14 янв 2017, 23:14

Vredtech писал(а):Известный либерал и экономист Залдостанов принимает участие в Гайдаровском форуме.


Хирург.jpg
Зашел... поздоровкался


Нормуль. чо... :wink:

UNCLE1911 писал(а):Явно должен выступить с докладом "Экономичная ХЕРургия"


Возможно, несколько увлекся...

хирирг2.jpg
Доложил по форме, однако )))


А злые языки... ухх, говорят : :mrgreen:

Когда экономикой в стране занимается "Хирург", вполне вероятно, что вскоре ей понадобится патологоанатом.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5468
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Юмор текущего дня

Сообщение ivanes » 15 янв 2017, 14:39

А Вы знаете,почем у рыбы молчат? Чтобы рыбака не спугнуть.А то кто им вкуснятины принесет!

-Какие у Вас красивые зубы,фрекен!
-Это наследство моей матери.
-Как здорово,что они Вам подошли!

О! Директор новую машину купил! Сейчас придет рассказывать,что в стране кризис и он вынужден снизить нам зарплату.

Когда Владимиру Далю были нужны новые слова,он приезжал в деревню,разбивал на глазах мужиков две-0три бутылки водки,а потом стоял и записывал.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3367
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 15 янв 2017, 19:08

После того, как один из чиновников предложил забирать у родителей детей за долги по ЖКХ, резко увеличились продажи охотничьих ружей по всей стране. Приходите - ждем!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3511
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Шварц » 15 янв 2017, 20:56

«Когда вы находите, что единственная версия нового эпизода «Шерлока» — на русском, возникает вопрос:
«Как быстро выучить русский?»
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Vredtech
Пользователь RZN.info
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Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 13 фев 2017, 21:58

Шеф! Усё пропало!

Где-то на лавке сидит плюшевый мишка и мечтает чтобы его купили.
Где-то молодой человек ждёт не дождётся когда наступит этот День и он подарит девушке плюшевого мишку.
Где-то девушка молится чтобы ей подарили что угодно, но только не плюшевого мишку.

В своей жизни я знал всего одну женщину, которая, когда муж дарил ей цветы, говорила: «Тебе что, больше деньги не на что тратить, сука!!!»
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Maulisa
Гость RZN.info
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 01:53
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Maulisa » 16 фев 2017, 11:46

- Лучше обед без аппетита, чем аппетит без обеда.
- Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем!
- Лучше длинная живая очеpедь, чем коpоткая автоматная.
- Лысина — это полянка, вытоптанная мыслями.
- Обидно, когда твои мечты сбываются у других!
- В историю трудно войти, но легко вляпаться.
- Высшая степень смущения — два взгляда, встретившиеся в замочной скважине.

Михаил Жванецкий
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3367
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 18 фев 2017, 23:47

Российский депутат!
Твои коллеги получили гражданство Украины, у них вдоволь сала, они кушают борщ и могут покупать хамон и пармезан, которого вас лишил кровавый политрук Путин! Эта листовка - пропуск. Покажи ее и свой депутатский мандат украинскому пограничнику. Он отведет тебя к друзьям.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11103
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Юмор текущего дня

Сообщение UNCLE1911 » 19 фев 2017, 15:01

А вот хрен тебе, рекламная задница!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3367
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 19 фев 2017, 19:46

UNCLE1911 писал(а):А вот хрен тебе, рекламная задница!


Гы )))

Что было не так, как должно было, того не было. А чего не было, как должно было, то было. Читай прессу, изучай историю и слушай политиков.

Индийская ракета-носитель вывела на орбиту 104 спутника - рекордное количество.
Объяснение просто - инженеры до работы на индийских электричках добираются!

В школе у меня всегда была пятерка по рускам языка.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
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Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 20 фев 2017, 20:40

- Во вторник в Рязанской области будет сильный ветер.
- Лучше по ветру вставать значит ...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » Вчера, 23:13

Министр образования и науки заявила, что выступает за введение обязательного ЕГЭ по истории. Похоже госпожа министр обеспокоена, что несмотря на все старания, наши дети всё ещё неплохо знают историю.

Прочитал в Интернете новость: пьяный гей убил пожилую лесбиянку.
Вы даже не представляете себе, что теперь мне предлагает контекстная реклама.

- Рабинович, вы всю жизнь коллекционируете монеты, подскажите, какой смысл в том, что на новых российских монетах орёл поднял крылья и взял что-то в лапы?
- Пора уё*ывать из страны, и не с пустыми руками.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3367
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 21 минуту назад

Глава Почты России совсем уж было приуныл.
Но тут он узнал, что документы по его делу отправили в прокуратуру Почтой России...

В ответ на заявление Трампа, что наплыв иммигрантов вызвал большие проблемы в Швеции, возмущённые шведы объявили ему джихад.

- Значит так, ложкомойники. Надо напрячь терпил, чтобы пацаны могли поблатовать как им хочется.
- Господин министр, можно для журналистов поподробнее?
- Для лохов повторю. Нужно поднять ставку НДФЛ и увеличить пенсионный возраст, чтобы снизить назгрузку на бизнес.

Народ России выходит на митинг в поддержку рождаемости. Как бы митингующим деликатно объяснить, что такие проблемы на митингах не решаются.

Уважуха нашей медицине! Вчера терапевт сказала, что у меня сглаз. А я-то, придурок, бегаю, анализы сдаю!

Попробовал вместо "Окей, Гугл" говорить "Отлей в угол". Работает!

23 февраля мужики напиваются и звонят своим бывшим … командирам.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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