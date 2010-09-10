Сообщение Vredtech » 13 янв 2017, 21:39

Сведущие люди рассказывают, что, если депутат Госдумы дня три ничего не запрещал, не ужесточал или не ограничивал, у него возникает сыпь, зуд и чесотка...



Теперь если усыновить или удочерить депутата Госдумы, то его можно бить совершенно безнаказанно.



Типичное современное молодёжное движение:



Идет бабка через дорогу - к ней по бокам подбегают 2 активиста, подхватывают ее под руки и переносят через дорогу. 3-й и 4-й активисты снимают это всё на видео под разными ракурсами. Дальше бабке клеют на спину стикер "Этой бабке помогло перейти через дорогу молодёжное движение", потом бабку заставляют дать видеоинтервью, в котором она благодарит молодёжное движение, и бегут искать следующую бабку.



С ленты новостей:

"Робот-юрист позволит Сбербанку освободить три тысячи рабочих мест".

Как сообщил представитель компании разработчика, также поступил заказ на робота-кассира и робота-уборщика. Заказов на разработку робота-менеджера почему-то не поступало.

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.