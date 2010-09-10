Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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Re: Юмор текущего дня
- Здравствуйте! Это социологический опрос. Скажите пожалуйста, как Вы распорядились своей будущей пенсией?
- Ну-у.. Накопительную часть пенсии я передал на строительство олимпийских объектов в Сочи, а социальную - на повышение благосостояния чиновников Единой России..
- Хм.. Какой необычный выбор! Скажите, а почему именно так?
- Потому что меня никто не спрашивал!
- Ну-у.. Накопительную часть пенсии я передал на строительство олимпийских объектов в Сочи, а социальную - на повышение благосостояния чиновников Единой России..
- Хм.. Какой необычный выбор! Скажите, а почему именно так?
- Потому что меня никто не спрашивал!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3368
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
- Алло, это СБУ?
- Да. Что вы хотели?
- Мой сосед говорит по-русски!
- А вы почему говорите по-русски?
- А вы почему спрашиваете по-русски?
(Неловкое молчание)
- Слава Украине?
- Героям Слава!
- Да. Что вы хотели?
- Мой сосед говорит по-русски!
- А вы почему говорите по-русски?
- А вы почему спрашиваете по-русски?
(Неловкое молчание)
- Слава Украине?
- Героям Слава!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Если прижать кошелёк к уху, то будет слышно как там шуршит Правительство Российской Федерации.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3368
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Сведущие люди рассказывают, что, если депутат Госдумы дня три ничего не запрещал, не ужесточал или не ограничивал, у него возникает сыпь, зуд и чесотка...
Теперь если усыновить или удочерить депутата Госдумы, то его можно бить совершенно безнаказанно.
Типичное современное молодёжное движение:
Идет бабка через дорогу - к ней по бокам подбегают 2 активиста, подхватывают ее под руки и переносят через дорогу. 3-й и 4-й активисты снимают это всё на видео под разными ракурсами. Дальше бабке клеют на спину стикер "Этой бабке помогло перейти через дорогу молодёжное движение", потом бабку заставляют дать видеоинтервью, в котором она благодарит молодёжное движение, и бегут искать следующую бабку.
С ленты новостей:
"Робот-юрист позволит Сбербанку освободить три тысячи рабочих мест".
Как сообщил представитель компании разработчика, также поступил заказ на робота-кассира и робота-уборщика. Заказов на разработку робота-менеджера почему-то не поступало.
Теперь если усыновить или удочерить депутата Госдумы, то его можно бить совершенно безнаказанно.
Типичное современное молодёжное движение:
Идет бабка через дорогу - к ней по бокам подбегают 2 активиста, подхватывают ее под руки и переносят через дорогу. 3-й и 4-й активисты снимают это всё на видео под разными ракурсами. Дальше бабке клеют на спину стикер "Этой бабке помогло перейти через дорогу молодёжное движение", потом бабку заставляют дать видеоинтервью, в котором она благодарит молодёжное движение, и бегут искать следующую бабку.
С ленты новостей:
"Робот-юрист позволит Сбербанку освободить три тысячи рабочих мест".
Как сообщил представитель компании разработчика, также поступил заказ на робота-кассира и робота-уборщика. Заказов на разработку робота-менеджера почему-то не поступало.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3368
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Известный либерал и экономист Залдостанов принимает участие в Гайдаровском форуме.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Явно должен выступить с докладом "Экономичная ХЕРургия"
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Юмор текущего дня
Vredtech писал(а):Известный либерал и экономист Залдостанов принимает участие в Гайдаровском форуме.
Нормуль. чо...
UNCLE1911 писал(а):Явно должен выступить с докладом "Экономичная ХЕРургия"
Возможно, несколько увлекся...
А злые языки... ухх, говорят :
Когда экономикой в стране занимается "Хирург", вполне вероятно, что вскоре ей понадобится патологоанатом.
Re: Юмор текущего дня
А Вы знаете,почем у рыбы молчат? Чтобы рыбака не спугнуть.А то кто им вкуснятины принесет!
-Какие у Вас красивые зубы,фрекен!
-Это наследство моей матери.
-Как здорово,что они Вам подошли!
О! Директор новую машину купил! Сейчас придет рассказывать,что в стране кризис и он вынужден снизить нам зарплату.
Когда Владимиру Далю были нужны новые слова,он приезжал в деревню,разбивал на глазах мужиков две-0три бутылки водки,а потом стоял и записывал.
-Какие у Вас красивые зубы,фрекен!
-Это наследство моей матери.
-Как здорово,что они Вам подошли!
О! Директор новую машину купил! Сейчас придет рассказывать,что в стране кризис и он вынужден снизить нам зарплату.
Когда Владимиру Далю были нужны новые слова,он приезжал в деревню,разбивал на глазах мужиков две-0три бутылки водки,а потом стоял и записывал.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3368
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
После того, как один из чиновников предложил забирать у родителей детей за долги по ЖКХ, резко увеличились продажи охотничьих ружей по всей стране. Приходите - ждем!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
«Когда вы находите, что единственная версия нового эпизода «Шерлока» — на русском, возникает вопрос:
«Как быстро выучить русский?»
«Как быстро выучить русский?»
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3368
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Шеф! Усё пропало!
Где-то на лавке сидит плюшевый мишка и мечтает чтобы его купили.
Где-то молодой человек ждёт не дождётся когда наступит этот День и он подарит девушке плюшевого мишку.
Где-то девушка молится чтобы ей подарили что угодно, но только не плюшевого мишку.
В своей жизни я знал всего одну женщину, которая, когда муж дарил ей цветы, говорила: «Тебе что, больше деньги не на что тратить, сука!!!»
Где-то на лавке сидит плюшевый мишка и мечтает чтобы его купили.
Где-то молодой человек ждёт не дождётся когда наступит этот День и он подарит девушке плюшевого мишку.
Где-то девушка молится чтобы ей подарили что угодно, но только не плюшевого мишку.
В своей жизни я знал всего одну женщину, которая, когда муж дарил ей цветы, говорила: «Тебе что, больше деньги не на что тратить, сука!!!»
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
- Лучше обед без аппетита, чем аппетит без обеда.
- Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем!
- Лучше длинная живая очеpедь, чем коpоткая автоматная.
- Лысина — это полянка, вытоптанная мыслями.
- Обидно, когда твои мечты сбываются у других!
- В историю трудно войти, но легко вляпаться.
- Высшая степень смущения — два взгляда, встретившиеся в замочной скважине.
Михаил Жванецкий
- Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем!
- Лучше длинная живая очеpедь, чем коpоткая автоматная.
- Лысина — это полянка, вытоптанная мыслями.
- Обидно, когда твои мечты сбываются у других!
- В историю трудно войти, но легко вляпаться.
- Высшая степень смущения — два взгляда, встретившиеся в замочной скважине.
Михаил Жванецкий
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3368
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Российский депутат!
Твои коллеги получили гражданство Украины, у них вдоволь сала, они кушают борщ и могут покупать хамон и пармезан, которого вас лишил кровавый политрук Путин! Эта листовка - пропуск. Покажи ее и свой депутатский мандат украинскому пограничнику. Он отведет тебя к друзьям.
Твои коллеги получили гражданство Украины, у них вдоволь сала, они кушают борщ и могут покупать хамон и пармезан, которого вас лишил кровавый политрук Путин! Эта листовка - пропуск. Покажи ее и свой депутатский мандат украинскому пограничнику. Он отведет тебя к друзьям.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
А вот хрен тебе, рекламная задница!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3368
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
UNCLE1911 писал(а):А вот хрен тебе, рекламная задница!
Гы )))
Что было не так, как должно было, того не было. А чего не было, как должно было, то было. Читай прессу, изучай историю и слушай политиков.
Индийская ракета-носитель вывела на орбиту 104 спутника - рекордное количество.
Объяснение просто - инженеры до работы на индийских электричках добираются!
В школе у меня всегда была пятерка по рускам языка.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3368
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
- Во вторник в Рязанской области будет сильный ветер.
- Лучше по ветру вставать значит ...
- Лучше по ветру вставать значит ...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3368
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Министр образования и науки заявила, что выступает за введение обязательного ЕГЭ по истории. Похоже госпожа министр обеспокоена, что несмотря на все старания, наши дети всё ещё неплохо знают историю.
Прочитал в Интернете новость: пьяный гей убил пожилую лесбиянку.
Вы даже не представляете себе, что теперь мне предлагает контекстная реклама.
- Рабинович, вы всю жизнь коллекционируете монеты, подскажите, какой смысл в том, что на новых российских монетах орёл поднял крылья и взял что-то в лапы?
- Пора уё*ывать из страны, и не с пустыми руками.
Прочитал в Интернете новость: пьяный гей убил пожилую лесбиянку.
Вы даже не представляете себе, что теперь мне предлагает контекстная реклама.
- Рабинович, вы всю жизнь коллекционируете монеты, подскажите, какой смысл в том, что на новых российских монетах орёл поднял крылья и взял что-то в лапы?
- Пора уё*ывать из страны, и не с пустыми руками.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3368
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Глава Почты России совсем уж было приуныл.
Но тут он узнал, что документы по его делу отправили в прокуратуру Почтой России...
В ответ на заявление Трампа, что наплыв иммигрантов вызвал большие проблемы в Швеции, возмущённые шведы объявили ему джихад.
- Значит так, ложкомойники. Надо напрячь терпил, чтобы пацаны могли поблатовать как им хочется.
- Господин министр, можно для журналистов поподробнее?
- Для лохов повторю. Нужно поднять ставку НДФЛ и увеличить пенсионный возраст, чтобы снизить назгрузку на бизнес.
Народ России выходит на митинг в поддержку рождаемости. Как бы митингующим деликатно объяснить, что такие проблемы на митингах не решаются.
Уважуха нашей медицине! Вчера терапевт сказала, что у меня сглаз. А я-то, придурок, бегаю, анализы сдаю!
Попробовал вместо "Окей, Гугл" говорить "Отлей в угол". Работает!
23 февраля мужики напиваются и звонят своим бывшим … командирам.
Но тут он узнал, что документы по его делу отправили в прокуратуру Почтой России...
В ответ на заявление Трампа, что наплыв иммигрантов вызвал большие проблемы в Швеции, возмущённые шведы объявили ему джихад.
- Значит так, ложкомойники. Надо напрячь терпил, чтобы пацаны могли поблатовать как им хочется.
- Господин министр, можно для журналистов поподробнее?
- Для лохов повторю. Нужно поднять ставку НДФЛ и увеличить пенсионный возраст, чтобы снизить назгрузку на бизнес.
Народ России выходит на митинг в поддержку рождаемости. Как бы митингующим деликатно объяснить, что такие проблемы на митингах не решаются.
Уважуха нашей медицине! Вчера терапевт сказала, что у меня сглаз. А я-то, придурок, бегаю, анализы сдаю!
Попробовал вместо "Окей, Гугл" говорить "Отлей в угол". Работает!
23 февраля мужики напиваются и звонят своим бывшим … командирам.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Смешно)
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