Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3365
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
ФрекенСнорк писал(а):
Какое глыбокоэ знание вопроса....
И откуда в нем такое? как ушел из депо - совсем испортился.
Юмор:
"Минобороны: российские корабли в эскорт-услугах не нуждаются".
Изящно наше Минобороны англичан бл*9ями назвало.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3365
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Юмор текущего дня
Путин Трампу:
- Алло, Дональд? Я хочу обсудить вопрос с Украиной.
- С какой Украиной?
- Спасибо, Дональд.
Все так ждали ЭТОГО звонка. И Он позвонил. Но там какая-то сука голосом Путина сказала: У Вас недостаточно средств...
- Алло, Дональд? Я хочу обсудить вопрос с Украиной.
- С какой Украиной?
- Спасибо, Дональд.
Все так ждали ЭТОГО звонка. И Он позвонил. Но там какая-то сука голосом Путина сказала: У Вас недостаточно средств...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3365
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
В субботней вечерней электричке дремали пассажиры. Вдруг мужчина с усиками закричал: "Трамп позвонил!" Все стали обниматься и поздравлять друг друга...
- Господин Трамп, Обама на проводе.
- Мог бы и застрелиться.
- Господин Трамп, Обама на проводе.
- Мог бы и застрелиться.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3365
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Негодяй Трамп начал выполнять предвыборные общения. Не, вы только подумайте какой мерзавец!
Многие говорят, что диплом - это бумажка. Я, как человек с высшим образованием, могу ответственно заявить, что диплом - это картонка.
Многие говорят, что диплом - это бумажка. Я, как человек с высшим образованием, могу ответственно заявить, что диплом - это картонка.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
-Боишься прыгать с парашютом?
- Да,боюсь.
- Прыгай без парашюта.
Снег- как пьяница: идет,падая.
- Да,боюсь.
- Прыгай без парашюта.
Снег- как пьяница: идет,падая.
Re: Юмор текущего дня
На приёме у врача:
- Доктор, у меня болит всё!
- Ну, это вы загнули, батенька: на всё у вас денег не хватит.
- Доктор, у меня болит всё!
- Ну, это вы загнули, батенька: на всё у вас денег не хватит.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3365
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Многоходовочка властей РФ:
1. Повышаем пенсионный возраст
2. Старикам работы нет
3. Штраф за тунеядство
4. Денег нет
5. Квартиру отобрать.
- Дети, тише! Так, 3-А, дружно достаём смартфоны и ставим лайки нашему директору Татьяне Николаевне.
1. Повышаем пенсионный возраст
2. Старикам работы нет
3. Штраф за тунеядство
4. Денег нет
5. Квартиру отобрать.
- Дети, тише! Так, 3-А, дружно достаём смартфоны и ставим лайки нашему директору Татьяне Николаевне.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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