Сообщение Vredtech » 29 янв 2017, 14:46

Путин Трампу:

- Алло, Дональд? Я хочу обсудить вопрос с Украиной.

- С какой Украиной?

- Спасибо, Дональд.





Все так ждали ЭТОГО звонка. И Он позвонил. Но там какая-то сука голосом Путина сказала: У Вас недостаточно средств...

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.