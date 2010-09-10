Юмор текущего дня

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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 27 янв 2017, 21:42

ФрекенСнорк писал(а):
Какое глыбокоэ знание вопроса.... :) :) :)


И откуда в нем такое? :D как ушел из депо - совсем испортился.


Юмор:
"Минобороны: российские корабли в эскорт-услугах не нуждаются".
Изящно наше Минобороны англичан бл*9ями назвало.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 29 янв 2017, 14:46

Путин Трампу:
- Алло, Дональд? Я хочу обсудить вопрос с Украиной.
- С какой Украиной?
- Спасибо, Дональд.


Все так ждали ЭТОГО звонка. И Он позвонил. Но там какая-то сука голосом Путина сказала: У Вас недостаточно средств...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 30 янв 2017, 22:42

В субботней вечерней электричке дремали пассажиры. Вдруг мужчина с усиками закричал: "Трамп позвонил!" Все стали обниматься и поздравлять друг друга...

- Господин Трамп, Обама на проводе.
- Мог бы и застрелиться.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 31 янв 2017, 20:59

Негодяй Трамп начал выполнять предвыборные общения. Не, вы только подумайте какой мерзавец!

Многие говорят, что диплом - это бумажка. Я, как человек с высшим образованием, могу ответственно заявить, что диплом - это картонка.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5517
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Юмор текущего дня

Сообщение ivanes » 02 фев 2017, 12:45

-Боишься прыгать с парашютом?
- Да,боюсь.
- Прыгай без парашюта.

Снег- как пьяница: идет,падая.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11114
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Юмор текущего дня

Сообщение UNCLE1911 » 02 фев 2017, 20:44

На приёме у врача:
- Доктор, у меня болит всё!
- Ну, это вы загнули, батенька: на всё у вас денег не хватит.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3371
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 02 фев 2017, 21:06

Многоходовочка властей РФ:
1. Повышаем пенсионный возраст
2. Старикам работы нет
3. Штраф за тунеядство
4. Денег нет
5. Квартиру отобрать.

- Дети, тише! Так, 3-А, дружно достаём смартфоны и ставим лайки нашему директору Татьяне Николаевне.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3371
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 03 фев 2017, 22:50

Похоже, Россия станет первой страной, в которой пенсионный возраст превысит среднюю продолжительность жизни.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 04 фев 2017, 20:56

Тяжело с нашими безграмотными гражданами - им русским языком говоришь, что инфляция всего 4%, а они ноют, что в магазине цены выросли в два раза!

При выезде из Московской области на автозаправке висит огромный плакат: "Водитель! У тебя остался последний шанс заправиться по 50 рублей за литр!".
Водитель, смущенный рекламой, залив полный бак, переезжает Оку и видит на первой же автозаправке в Рязанской области - "Бензин по 40 рублей за литр".
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » Вчера, 19:54

Чтобы кожа рук не шелушилась от мороза, возьмите половину лимона, щепотку соли, бутылку текилы и не выходите на улицу.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 47 минут назад

Злые языки говорят, что в случае Большой Войны наша «ылита» тут же телепортируется в лондоны с тель-авивами. Ну и что с того? – спрашиваю я вас. А передовые технологии на что? Подвигом народа можно эффективно руководить и по твиттеру…
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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