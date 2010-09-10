Сообщение Vredtech » Вчера, 23:16

Генералы всегда готовятся к прошлой войне. Иначе бы строили для штурма копию не Рейхстага, а Белого Дома.

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.