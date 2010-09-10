Сообщение Vredtech » 01 мар 2017, 23:20

- Послушай-ка, народ. Я обувало тебя на обмене 50- и 100-рублевых купюр, украло депозиты в Сбербанке, дорезвилось до дефолта на ГКО в 1998-м, заливало в кризисы бюджетными деньгами долги олигархов, разбазаривало нефтяные триллионы, глумилось «Денег для вас нет, и хорошего вам настроения!». Теперь я, родное государство, хочу предложить тебе не менее заманчивую возможность – а купи-ка ты облигации федерального займа…



Для разработчиков Т9 в аду есть отдельный козёл.



- Итак, госпожа вице-премьер, какими должны быть классы в российских школах - круглыми или прямоугольными?

- КРУГЛОУГОЛЬНЫМИ!!!



И что все так нахваливают и ностальгируют по советскому образованию?

Посмотрите: все нынешние министры, законописцы, термина-(зачеркнуто) реформаторы науки, медицины, пенсии и образования... ВСЕ ОНИ получили образование в советское время. Вы довольны результатом?



- Здравствуйте! Скажите, а в вашей школе классы прямоугольные, квадратные или треугольные?

- Мужчина! Как вам не стыдно в состоянии опъянения приходить в учебное заведение! Немедленно покиньте кабинет или я охрану вызову!

- Не волнуйтесь, я трезвый, мне бы ребенка в первый класс записать...

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.