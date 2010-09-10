Юмор текущего дня

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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 26 фев 2017, 15:22

Сегодня на форуме РЗН - заговоры )))
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 27 фев 2017, 23:16

Генералы всегда готовятся к прошлой войне. Иначе бы строили для штурма копию не Рейхстага, а Белого Дома.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 28 фев 2017, 21:34

Январская статистка впервые за два года продемонстрировала выход реальных располагаемых доходов в положительную зону, их прирост составил около 8% к уровню прошлого года", - заявил глава правительства Медведев.
- Надо же, какой интересный эффект, - удивился Дмитрий Анатольевич про себя. Надо будет попробовать через годик-другой пенсионерам ещё разок по пятёрке деревянных кинуть.

(СМИ)Строители Керченского моста похвастались увеличением поголовья дельфинов.
Я не понял, они там строят, или дельфинов эпут?


Вице-премьер РФ Ольга Голодец, выступая в понедельник, 27 февраля, на Российском экономическом форуме в Сочи, предложила отказаться от «прямоугольной» модели школьных классов - наследия советского образования.
Ну что можно сказать?

Вице-премьер Голодец: "Зарплаты в РФ не соответствуют уровню квалификакции работников". Редкий случай, когда с этой дамой можно согласиться - к примеру, правительство ни хера не может, а зарплату себе насыпали ого-го...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 01 мар 2017, 23:20

- Послушай-ка, народ. Я обувало тебя на обмене 50- и 100-рублевых купюр, украло депозиты в Сбербанке, дорезвилось до дефолта на ГКО в 1998-м, заливало в кризисы бюджетными деньгами долги олигархов, разбазаривало нефтяные триллионы, глумилось «Денег для вас нет, и хорошего вам настроения!». Теперь я, родное государство, хочу предложить тебе не менее заманчивую возможность – а купи-ка ты облигации федерального займа…

Для разработчиков Т9 в аду есть отдельный козёл.

- Итак, госпожа вице-премьер, какими должны быть классы в российских школах - круглыми или прямоугольными?
- КРУГЛОУГОЛЬНЫМИ!!!

И что все так нахваливают и ностальгируют по советскому образованию?
Посмотрите: все нынешние министры, законописцы, термина-(зачеркнуто) реформаторы науки, медицины, пенсии и образования... ВСЕ ОНИ получили образование в советское время. Вы довольны результатом?

- Здравствуйте! Скажите, а в вашей школе классы прямоугольные, квадратные или треугольные?
- Мужчина! Как вам не стыдно в состоянии опъянения приходить в учебное заведение! Немедленно покиньте кабинет или я охрану вызову!
- Не волнуйтесь, я трезвый, мне бы ребенка в первый класс записать...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5518
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Юмор текущего дня

Сообщение ivanes » 02 мар 2017, 15:17

Самую большую щуку.весом 50 кг поймал рыболов из Рязани. Это на 7 кг больше.чем наврал предыдущий рекордсмен.

В рязанском цирке - новая программа: медведи на мотоциклах.медведи чинят мотоциклы,копят деньги на новые мотоциклы.

100 лет назад у всех были лошади,а у богатых машины. Сегодня у всех есть машины,а лошади обычно у очень богатых.

ИзТеленедели
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Vredtech
Пользователь RZN.info
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 02 мар 2017, 20:58

Когда наше правительство пытается облегчить народу жизнь - россияне замирают от страха!

Ввожу в гугл: Насадка для пылесоса.
Гугл поправляет: Для носа.
Я: Насадка на пылесос для...
Гугл: Соплей!
Я: Хрен с тобой, показывай, что это!

Если Патриарх Кирилл верит в Бога, то почему он ездит в бронированном Мерседесе под охраной ФСО за счёт бюджета, а не надеется на заступничество своего небесного начальника?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 03 мар 2017, 23:44

После рейдов шариатского патруля в Москве евреи решили не оставаться в стороне и создали иудейский патруль. Члены общественной еврейской организации "Ой вэй-патруль" будут находить работающих по субботам и принуждать к отдыху.

Читаю объявление о продаже автомобиля: "Пробег 40000 км. На бездорожье не использовалась" ... Чувак, ты в Рязани живёшь. Она у тебя что, летать может?

- Облигации, приватизации... Из всех последних обещаний наибольшее доверие вызывает телепортация в 2035 году.
Вот тогда заживем !

Внимание! На прошедшем в Сочи инвестфоруме Дмитрий Анатольевич случайно обронил стабильность! Нашедшему просьба вернуть за вознаграждение!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Anatup » 04 мар 2017, 12:19

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Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3383
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 04 мар 2017, 21:33

Иногда зайдешь в храм, посмотришь на лица некоторых знакомых прихожан и понимаешь, что сейчас многие церковь посещают в свободное от грехов время ...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
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Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 05 мар 2017, 12:38

Сегодня утром в Москве на Манежной площади в присутствии Натальи Поклонской замироточил конь под маршалом Жуковым.

А Юрий Михайлович шутник, всего одна SMS-ка с фразой: "А под старыми пятиэтажками искали?" - и весь город стоит на ушах.

Уровень медицины в стране: депутат радостно сообщает, что родители лечат своих детей бюстом Николая Второго.

Сегодня утром замироточил бюст Натальи Поклонской.

- Дорогой, кот в углу намироточил. Убери.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3622
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Колхозник » 05 мар 2017, 13:26

На оскорбление чувств верующих твои пасквили тянут. Вот будет у нас православный царь вместо ботексноликого уйла, тогда тебе припомнят этот щумор. Придут из ЧК, к стенке поставят.

https://www.youtube.com/watch?v=0bSyBKhDyLY
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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Vredtech
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 05 мар 2017, 23:05

Колхозник писал(а):На оскорбление чувств верующих твои пасквили тянут.


Я всё жду прецедент, когда появятся дела "за оскорбление умных". Видимо, не при моей жизни.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » Сегодня, 22:13

Пояснительная записка к законопроекту о запрете квадрокоптеров: "...представляют угрозу конституционному строю в России, разрушают основы государственности, ослабляют духовные скрепы населения..."

Элитную чёрную икру для элитных супермаркетов Москвы расфасовывали в элитном свинарнике под Тверью.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1924
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Raider » 58 минут назад

На столе у профессора истории в 4-м поколении Амфидрагора Тютькина зачревовещал гипсовый бюст Ленина!
Как сообщает агентство ОБС, сразу же после того, как по телевизору показали Поклонскую с сообщением о мироточении бюста Николая 2, из скульптурного изваяния вождя мирового пролетариата явственно донеслись слова "Довели стггану, пггидуггки!"
Как сообщается, Амфидрагор Тютькин, услышав голос Ленина, от неожиданности потерял сознание и 7500 рублей, а возле кухонного стола профессора впоследствии были найдены 2 пустые бутылки из-под коньяка КВВК.
Комиссия, состоящая из представителей Церкви, КПРФ, ректората и института им.Кащенко изучает этот необычный случай.
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