Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3388
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Сегодня на форуме РЗН - заговоры )))
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3388
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Генералы всегда готовятся к прошлой войне. Иначе бы строили для штурма копию не Рейхстага, а Белого Дома.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3388
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Январская статистка впервые за два года продемонстрировала выход реальных располагаемых доходов в положительную зону, их прирост составил около 8% к уровню прошлого года", - заявил глава правительства Медведев.
- Надо же, какой интересный эффект, - удивился Дмитрий Анатольевич про себя. Надо будет попробовать через годик-другой пенсионерам ещё разок по пятёрке деревянных кинуть.
(СМИ)Строители Керченского моста похвастались увеличением поголовья дельфинов.
Я не понял, они там строят, или дельфинов эпут?
Вице-премьер РФ Ольга Голодец, выступая в понедельник, 27 февраля, на Российском экономическом форуме в Сочи, предложила отказаться от «прямоугольной» модели школьных классов - наследия советского образования.
Ну что можно сказать?
Вице-премьер Голодец: "Зарплаты в РФ не соответствуют уровню квалификакции работников". Редкий случай, когда с этой дамой можно согласиться - к примеру, правительство ни хера не может, а зарплату себе насыпали ого-го...
- Надо же, какой интересный эффект, - удивился Дмитрий Анатольевич про себя. Надо будет попробовать через годик-другой пенсионерам ещё разок по пятёрке деревянных кинуть.
(СМИ)Строители Керченского моста похвастались увеличением поголовья дельфинов.
Я не понял, они там строят, или дельфинов эпут?
Вице-премьер РФ Ольга Голодец, выступая в понедельник, 27 февраля, на Российском экономическом форуме в Сочи, предложила отказаться от «прямоугольной» модели школьных классов - наследия советского образования.
Ну что можно сказать?
Вице-премьер Голодец: "Зарплаты в РФ не соответствуют уровню квалификакции работников". Редкий случай, когда с этой дамой можно согласиться - к примеру, правительство ни хера не может, а зарплату себе насыпали ого-го...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3388
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
- Послушай-ка, народ. Я обувало тебя на обмене 50- и 100-рублевых купюр, украло депозиты в Сбербанке, дорезвилось до дефолта на ГКО в 1998-м, заливало в кризисы бюджетными деньгами долги олигархов, разбазаривало нефтяные триллионы, глумилось «Денег для вас нет, и хорошего вам настроения!». Теперь я, родное государство, хочу предложить тебе не менее заманчивую возможность – а купи-ка ты облигации федерального займа…
Для разработчиков Т9 в аду есть отдельный козёл.
- Итак, госпожа вице-премьер, какими должны быть классы в российских школах - круглыми или прямоугольными?
- КРУГЛОУГОЛЬНЫМИ!!!
И что все так нахваливают и ностальгируют по советскому образованию?
Посмотрите: все нынешние министры, законописцы, термина-(зачеркнуто) реформаторы науки, медицины, пенсии и образования... ВСЕ ОНИ получили образование в советское время. Вы довольны результатом?
- Здравствуйте! Скажите, а в вашей школе классы прямоугольные, квадратные или треугольные?
- Мужчина! Как вам не стыдно в состоянии опъянения приходить в учебное заведение! Немедленно покиньте кабинет или я охрану вызову!
- Не волнуйтесь, я трезвый, мне бы ребенка в первый класс записать...
Для разработчиков Т9 в аду есть отдельный козёл.
- Итак, госпожа вице-премьер, какими должны быть классы в российских школах - круглыми или прямоугольными?
- КРУГЛОУГОЛЬНЫМИ!!!
И что все так нахваливают и ностальгируют по советскому образованию?
Посмотрите: все нынешние министры, законописцы, термина-(зачеркнуто) реформаторы науки, медицины, пенсии и образования... ВСЕ ОНИ получили образование в советское время. Вы довольны результатом?
- Здравствуйте! Скажите, а в вашей школе классы прямоугольные, квадратные или треугольные?
- Мужчина! Как вам не стыдно в состоянии опъянения приходить в учебное заведение! Немедленно покиньте кабинет или я охрану вызову!
- Не волнуйтесь, я трезвый, мне бы ребенка в первый класс записать...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Самую большую щуку.весом 50 кг поймал рыболов из Рязани. Это на 7 кг больше.чем наврал предыдущий рекордсмен.
В рязанском цирке - новая программа: медведи на мотоциклах.медведи чинят мотоциклы,копят деньги на новые мотоциклы.
100 лет назад у всех были лошади,а у богатых машины. Сегодня у всех есть машины,а лошади обычно у очень богатых.
ИзТеленедели
В рязанском цирке - новая программа: медведи на мотоциклах.медведи чинят мотоциклы,копят деньги на новые мотоциклы.
100 лет назад у всех были лошади,а у богатых машины. Сегодня у всех есть машины,а лошади обычно у очень богатых.
ИзТеленедели
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3388
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Когда наше правительство пытается облегчить народу жизнь - россияне замирают от страха!
Ввожу в гугл: Насадка для пылесоса.
Гугл поправляет: Для носа.
Я: Насадка на пылесос для...
Гугл: Соплей!
Я: Хрен с тобой, показывай, что это!
Если Патриарх Кирилл верит в Бога, то почему он ездит в бронированном Мерседесе под охраной ФСО за счёт бюджета, а не надеется на заступничество своего небесного начальника?
Ввожу в гугл: Насадка для пылесоса.
Гугл поправляет: Для носа.
Я: Насадка на пылесос для...
Гугл: Соплей!
Я: Хрен с тобой, показывай, что это!
Если Патриарх Кирилл верит в Бога, то почему он ездит в бронированном Мерседесе под охраной ФСО за счёт бюджета, а не надеется на заступничество своего небесного начальника?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3388
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
После рейдов шариатского патруля в Москве евреи решили не оставаться в стороне и создали иудейский патруль. Члены общественной еврейской организации "Ой вэй-патруль" будут находить работающих по субботам и принуждать к отдыху.
Читаю объявление о продаже автомобиля: "Пробег 40000 км. На бездорожье не использовалась" ... Чувак, ты в Рязани живёшь. Она у тебя что, летать может?
- Облигации, приватизации... Из всех последних обещаний наибольшее доверие вызывает телепортация в 2035 году.
Вот тогда заживем !
Внимание! На прошедшем в Сочи инвестфоруме Дмитрий Анатольевич случайно обронил стабильность! Нашедшему просьба вернуть за вознаграждение!
Читаю объявление о продаже автомобиля: "Пробег 40000 км. На бездорожье не использовалась" ... Чувак, ты в Рязани живёшь. Она у тебя что, летать может?
- Облигации, приватизации... Из всех последних обещаний наибольшее доверие вызывает телепортация в 2035 году.
Вот тогда заживем !
Внимание! На прошедшем в Сочи инвестфоруме Дмитрий Анатольевич случайно обронил стабильность! Нашедшему просьба вернуть за вознаграждение!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3388
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Иногда зайдешь в храм, посмотришь на лица некоторых знакомых прихожан и понимаешь, что сейчас многие церковь посещают в свободное от грехов время ...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3388
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Юмор текущего дня
Сегодня утром в Москве на Манежной площади в присутствии Натальи Поклонской замироточил конь под маршалом Жуковым.
А Юрий Михайлович шутник, всего одна SMS-ка с фразой: "А под старыми пятиэтажками искали?" - и весь город стоит на ушах.
Уровень медицины в стране: депутат радостно сообщает, что родители лечат своих детей бюстом Николая Второго.
Сегодня утром замироточил бюст Натальи Поклонской.
- Дорогой, кот в углу намироточил. Убери.
А Юрий Михайлович шутник, всего одна SMS-ка с фразой: "А под старыми пятиэтажками искали?" - и весь город стоит на ушах.
Уровень медицины в стране: депутат радостно сообщает, что родители лечат своих детей бюстом Николая Второго.
Сегодня утром замироточил бюст Натальи Поклонской.
- Дорогой, кот в углу намироточил. Убери.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
На оскорбление чувств верующих твои пасквили тянут. Вот будет у нас православный царь вместо ботексноликого уйла, тогда тебе припомнят этот щумор. Придут из ЧК, к стенке поставят.
https://www.youtube.com/watch?v=0bSyBKhDyLY
https://www.youtube.com/watch?v=0bSyBKhDyLY
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3388
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Колхозник писал(а):На оскорбление чувств верующих твои пасквили тянут.
Я всё жду прецедент, когда появятся дела "за оскорбление умных". Видимо, не при моей жизни.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3388
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Пояснительная записка к законопроекту о запрете квадрокоптеров: "...представляют угрозу конституционному строю в России, разрушают основы государственности, ослабляют духовные скрепы населения..."
Элитную чёрную икру для элитных супермаркетов Москвы расфасовывали в элитном свинарнике под Тверью.
Элитную чёрную икру для элитных супермаркетов Москвы расфасовывали в элитном свинарнике под Тверью.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
На столе у профессора истории в 4-м поколении Амфидрагора Тютькина зачревовещал гипсовый бюст Ленина!
Как сообщает агентство ОБС, сразу же после того, как по телевизору показали Поклонскую с сообщением о мироточении бюста Николая 2, из скульптурного изваяния вождя мирового пролетариата явственно донеслись слова "Довели стггану, пггидуггки!"
Как сообщается, Амфидрагор Тютькин, услышав голос Ленина, от неожиданности потерял сознание и 7500 рублей, а возле кухонного стола профессора впоследствии были найдены 2 пустые бутылки из-под коньяка КВВК.
Комиссия, состоящая из представителей Церкви, КПРФ, ректората и института им.Кащенко изучает этот необычный случай.
Как сообщает агентство ОБС, сразу же после того, как по телевизору показали Поклонскую с сообщением о мироточении бюста Николая 2, из скульптурного изваяния вождя мирового пролетариата явственно донеслись слова "Довели стггану, пггидуггки!"
Как сообщается, Амфидрагор Тютькин, услышав голос Ленина, от неожиданности потерял сознание и 7500 рублей, а возле кухонного стола профессора впоследствии были найдены 2 пустые бутылки из-под коньяка КВВК.
Комиссия, состоящая из представителей Церкви, КПРФ, ректората и института им.Кащенко изучает этот необычный случай.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3388
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Raider писал(а): ... из скульптурного изваяния вождя мирового пролетариата явственно донеслись слова "Довели стггану, пггидуггки!"...
И в мавзолее кто-то изнутри дверь на швабру закрыл...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Прошлогоднее... но актуально на сегодняшний день
https://rutube.ru/video/66b1d9e70882724 ... edf04ed62/
https://rutube.ru/video/66b1d9e70882724 ... edf04ed62/
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3388
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Шварц писал(а):Прошлогоднее...
"Да это просто праздник какой-то!" (с) Карабас Барабас, тайные мысли
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3388
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Юмор текущего дня
Цветы не самый практичный подарок на 8 марта. Постоят пару дней, а дальше в мусорку. Другое дело свиная голова. Это и суп, и холодец, и просто красиво.
Если на телеэкране вдруг появится какая-нибудь государственная ряха и начнет вещать о том, чтобы дать дорогу молодым или о необходимости свежей крови, не сомневайтесь – у этого радетеля за молодежь подросло чадо и его надо хорошенечко пристроить.
Не следует забывать, что демократию придумали в древней Элладе как самую продвинутую форму рабовладельческого строя.
- Абрам, ты что охренел, что это за подарок?!
- Роза, шо ты хочешь?! Ты на 23 февраля заштопала мене носки и сказала, шо они как новые. Сегодня я тебе наточил ножи и они тоже как только из магазина.
Если на телеэкране вдруг появится какая-нибудь государственная ряха и начнет вещать о том, чтобы дать дорогу молодым или о необходимости свежей крови, не сомневайтесь – у этого радетеля за молодежь подросло чадо и его надо хорошенечко пристроить.
Не следует забывать, что демократию придумали в древней Элладе как самую продвинутую форму рабовладельческого строя.
- Абрам, ты что охренел, что это за подарок?!
- Роза, шо ты хочешь?! Ты на 23 февраля заштопала мене носки и сказала, шо они как новые. Сегодня я тебе наточил ножи и они тоже как только из магазина.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3388
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Помнится, осенью банда гопников, быковавшая в вагоне электрички с грибниками, была вырезана под корень...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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