Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3392
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Беспроигрышный вариант на Евровидении: бородатая бурановская бабушка в инвалидной коляске.
Рабочее собрание.
- Петрович, а вот тебе сколько нужно для нормальной жизни?
- Два пузыря вечером, один утром.
- Вот видите! А вы 30 000 рублей, 40 000 рублей! Обнаглели совсем!
Рабочее собрание.
- Петрович, а вот тебе сколько нужно для нормальной жизни?
- Два пузыря вечером, один утром.
- Вот видите! А вы 30 000 рублей, 40 000 рублей! Обнаглели совсем!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Vredtech писал(а):Рабочее собрание.
- Петрович, а вот тебе сколько нужно для нормальной жизни?
- Два пузыря вечером, один утром.
- Вот видите! А вы 30 000 рублей, 40 000 рублей! Обнаглели совсем!
Два пузыря вечером (Hennessy), один утром - пивко (Samuel Adams Utopias).
Картина меняется радикально!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3392
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
UNCLE1911 писал(а):
Картина меняется радикально!
Мне тоже нравится такая точка зрения
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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