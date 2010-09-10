Сообщение Vredtech » 13 мар 2017, 21:30

Беспроигрышный вариант на Евровидении: бородатая бурановская бабушка в инвалидной коляске.



Рабочее собрание.

- Петрович, а вот тебе сколько нужно для нормальной жизни?

- Два пузыря вечером, один утром.

- Вот видите! А вы 30 000 рублей, 40 000 рублей! Обнаглели совсем!

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.