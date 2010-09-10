Юмор текущего дня

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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3395
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 13 мар 2017, 21:30

Беспроигрышный вариант на Евровидении: бородатая бурановская бабушка в инвалидной коляске.

Рабочее собрание.
- Петрович, а вот тебе сколько нужно для нормальной жизни?
- Два пузыря вечером, один утром.
- Вот видите! А вы 30 000 рублей, 40 000 рублей! Обнаглели совсем!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11119
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Юмор текущего дня

Сообщение UNCLE1911 » 13 мар 2017, 22:20

Vredtech писал(а):Рабочее собрание.
- Петрович, а вот тебе сколько нужно для нормальной жизни?
- Два пузыря вечером, один утром.
- Вот видите! А вы 30 000 рублей, 40 000 рублей! Обнаглели совсем!

Два пузыря вечером (Hennessy), один утром - пивко (Samuel Adams Utopias).
Картина меняется радикально!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3395
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 14 мар 2017, 22:49

UNCLE1911 писал(а):
Картина меняется радикально!


Мне тоже нравится такая точка зрения :D
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24088
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Юмор текущего дня

Сообщение ФрекенСнорк » 15 мар 2017, 08:46

UNCLE1911 писал(а):
Vredtech писал(а):Рабочее собрание.
- Петрович, а вот тебе сколько нужно для нормальной жизни?
- Два пузыря вечером, один утром.
- Вот видите! А вы 30 000 рублей, 40 000 рублей! Обнаглели совсем!

Два пузыря вечером (Hennessy), один утром - пивко (Samuel Adams Utopias).
Картина меняется радикально!

Шанель и Ланком. это вечером.
и ограненный углерод утром.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3395
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 15 мар 2017, 21:13

ФрекенСнорк писал(а):
...и ограненный углерод утром.


Не многие это поймут... :D
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24088
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Юмор текущего дня

Сообщение ФрекенСнорк » 16 мар 2017, 09:33

Vredtech писал(а):
ФрекенСнорк писал(а):
...и ограненный углерод утром.


Не многие это поймут... :D

"Узок их круг, страшно далеки они от народа..."
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3395
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 16 мар 2017, 23:26

Члену партии "****" полностью окунуться в политическую борьбу мешают постоянные семейные проблемы: то сына надо отправить на учебу в Англию, то дочку рожать в Германию, то жену на отдых в Ниццу, то тёщу вставить зубы в Швецию.

Сценарий нефантастического фильма. Главный герой попадает в прошлое, но не замечает этого, так как живёт за сто первым километром от Москвы.

В кибервойсках его величества дедовщина выражается в том, что солдат первого года службы посылают чистить комменты.

Если всё же восстанавливать монархию, короновать нужно Медведева.
1. Во-первых, он так похож на Николая, что не может не быть потомком его и Матильды.
2. Бороды в тренде. С бородой его будет вообще не отличить.
3. И звучит как — Его Императорское Величество Димон Первый.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3395
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » Вчера, 21:38

«В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать», – заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский в Госдуме.
А давайте проголосуем за него и узнаем, может ли Владимир Вольфович выполнять предвыборные обещания.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1761
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Юмор текущего дня

Сообщение АЛСНщик » Сегодня, 08:25

Vredtech писал(а):«В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать», – заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский в Госдуме.
А давайте проголосуем за него и узнаем, может ли Владимир Вольфович выполнять предвыборные обещания.

Он всё руководство Рыбновского района обещал уволить и посадить за то, что не вышли на перрон встречать его с "хлебом солью" :evil: Ну и где? :P
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