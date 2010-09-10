Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3399
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Беспроигрышный вариант на Евровидении: бородатая бурановская бабушка в инвалидной коляске.
Рабочее собрание.
- Петрович, а вот тебе сколько нужно для нормальной жизни?
- Два пузыря вечером, один утром.
- Вот видите! А вы 30 000 рублей, 40 000 рублей! Обнаглели совсем!
Рабочее собрание.
- Петрович, а вот тебе сколько нужно для нормальной жизни?
- Два пузыря вечером, один утром.
- Вот видите! А вы 30 000 рублей, 40 000 рублей! Обнаглели совсем!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Vredtech писал(а):Рабочее собрание.
- Петрович, а вот тебе сколько нужно для нормальной жизни?
- Два пузыря вечером, один утром.
- Вот видите! А вы 30 000 рублей, 40 000 рублей! Обнаглели совсем!
Два пузыря вечером (Hennessy), один утром - пивко (Samuel Adams Utopias).
Картина меняется радикально!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3399
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
UNCLE1911 писал(а):
Картина меняется радикально!
Мне тоже нравится такая точка зрения
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24088
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Юмор текущего дня
UNCLE1911 писал(а):Vredtech писал(а):Рабочее собрание.
- Петрович, а вот тебе сколько нужно для нормальной жизни?
- Два пузыря вечером, один утром.
- Вот видите! А вы 30 000 рублей, 40 000 рублей! Обнаглели совсем!
Два пузыря вечером (Hennessy), один утром - пивко (Samuel Adams Utopias).
Картина меняется радикально!
Шанель и Ланком. это вечером.
и ограненный углерод утром.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3399
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
ФрекенСнорк писал(а):
...и ограненный углерод утром.
Не многие это поймут...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24088
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Юмор текущего дня
Vredtech писал(а):ФрекенСнорк писал(а):
...и ограненный углерод утром.
Не многие это поймут...
"Узок их круг, страшно далеки они от народа..."
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3399
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Члену партии "****" полностью окунуться в политическую борьбу мешают постоянные семейные проблемы: то сына надо отправить на учебу в Англию, то дочку рожать в Германию, то жену на отдых в Ниццу, то тёщу вставить зубы в Швецию.
Сценарий нефантастического фильма. Главный герой попадает в прошлое, но не замечает этого, так как живёт за сто первым километром от Москвы.
В кибервойсках его величества дедовщина выражается в том, что солдат первого года службы посылают чистить комменты.
Если всё же восстанавливать монархию, короновать нужно Медведева.
1. Во-первых, он так похож на Николая, что не может не быть потомком его и Матильды.
2. Бороды в тренде. С бородой его будет вообще не отличить.
3. И звучит как — Его Императорское Величество Димон Первый.
Сценарий нефантастического фильма. Главный герой попадает в прошлое, но не замечает этого, так как живёт за сто первым километром от Москвы.
В кибервойсках его величества дедовщина выражается в том, что солдат первого года службы посылают чистить комменты.
Если всё же восстанавливать монархию, короновать нужно Медведева.
1. Во-первых, он так похож на Николая, что не может не быть потомком его и Матильды.
2. Бороды в тренде. С бородой его будет вообще не отличить.
3. И звучит как — Его Императорское Величество Димон Первый.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3399
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
«В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать», – заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский в Госдуме.
А давайте проголосуем за него и узнаем, может ли Владимир Вольфович выполнять предвыборные обещания.
А давайте проголосуем за него и узнаем, может ли Владимир Вольфович выполнять предвыборные обещания.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Vredtech писал(а):«В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать», – заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский в Госдуме.
А давайте проголосуем за него и узнаем, может ли Владимир Вольфович выполнять предвыборные обещания.
Он всё руководство Рыбновского района обещал уволить и посадить за то, что не вышли на перрон встречать его с "хлебом солью" Ну и где?
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3399
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Юмор текущего дня
Не, ну вот выиграл ты, скажем, в покер 30 лямов - с тебя требуют уплатить 4 ляма налогов. Это по закону, это я понимаю. А вот если ты проиграл лям, поддержит тебя государство хоть на 130 тыщ?
Медведев вовсе не заболел. Просто на весенние каникулы его решили отправить к бабушке.
xxx: увидел, репостнул, в тюрьму! - романтика....
Медведев вовсе не заболел. Просто на весенние каникулы его решили отправить к бабушке.
xxx: увидел, репостнул, в тюрьму! - романтика....
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Моя дверь для вас всегда открыта. Уходите.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3399
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
- Что-то давно депутаты нас не радовали интересными законопроектами. Как-то даже скучно стало.
- Это легко исправить. Достаточно назначить Шурыгину помощником Мизулиной, и скуку как рукой снимет.
Вначале они испугались наших хакеров. Потом - пранкеров, потом - юмористов. Но они ещё не знают, на что способны наши клоуны!
- Это легко исправить. Достаточно назначить Шурыгину помощником Мизулиной, и скуку как рукой снимет.
Вначале они испугались наших хакеров. Потом - пранкеров, потом - юмористов. Но они ещё не знают, на что способны наши клоуны!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3399
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
- Подскажите, а в какой руке по правилам этикета во время еды должен быть смартфон?
Очередная реклама: "Яндекс браузер понимает тебя с полуслова!"... Как, если он за много лет так и не смог понять, что я не хочу его устанавливать?
Путин призвал дать возможность каждому человеку в России открыть своё дело, пишет Газета.ру. Пока не знают кому поручить, Следственному Комитету или Генпрокуратуре.
Медведев: Денег нет!!!
Навальный: А если найдем?
Очередная реклама: "Яндекс браузер понимает тебя с полуслова!"... Как, если он за много лет так и не смог понять, что я не хочу его устанавливать?
Путин призвал дать возможность каждому человеку в России открыть своё дело, пишет Газета.ру. Пока не знают кому поручить, Следственному Комитету или Генпрокуратуре.
Медведев: Денег нет!!!
Навальный: А если найдем?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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