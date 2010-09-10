Сообщение Vredtech » 16 мар 2017, 23:26

Члену партии "****" полностью окунуться в политическую борьбу мешают постоянные семейные проблемы: то сына надо отправить на учебу в Англию, то дочку рожать в Германию, то жену на отдых в Ниццу, то тёщу вставить зубы в Швецию.



Сценарий нефантастического фильма. Главный герой попадает в прошлое, но не замечает этого, так как живёт за сто первым километром от Москвы.



В кибервойсках его величества дедовщина выражается в том, что солдат первого года службы посылают чистить комменты.



Если всё же восстанавливать монархию, короновать нужно Медведева.

1. Во-первых, он так похож на Николая, что не может не быть потомком его и Матильды.

2. Бороды в тренде. С бородой его будет вообще не отличить.

3. И звучит как — Его Императорское Величество Димон Первый.

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.