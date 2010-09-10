Юмор текущего дня

Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!

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Vredtech
Пользователь RZN.info
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Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 13 мар 2017, 21:30

Беспроигрышный вариант на Евровидении: бородатая бурановская бабушка в инвалидной коляске.

Рабочее собрание.
- Петрович, а вот тебе сколько нужно для нормальной жизни?
- Два пузыря вечером, один утром.
- Вот видите! А вы 30 000 рублей, 40 000 рублей! Обнаглели совсем!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11123
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Юмор текущего дня

Сообщение UNCLE1911 » 13 мар 2017, 22:20

Vredtech писал(а):Рабочее собрание.
- Петрович, а вот тебе сколько нужно для нормальной жизни?
- Два пузыря вечером, один утром.
- Вот видите! А вы 30 000 рублей, 40 000 рублей! Обнаглели совсем!

Два пузыря вечером (Hennessy), один утром - пивко (Samuel Adams Utopias).
Картина меняется радикально!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3402
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 14 мар 2017, 22:49

UNCLE1911 писал(а):
Картина меняется радикально!


Мне тоже нравится такая точка зрения :D
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24088
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Юмор текущего дня

Сообщение ФрекенСнорк » 15 мар 2017, 08:46

UNCLE1911 писал(а):
Vredtech писал(а):Рабочее собрание.
- Петрович, а вот тебе сколько нужно для нормальной жизни?
- Два пузыря вечером, один утром.
- Вот видите! А вы 30 000 рублей, 40 000 рублей! Обнаглели совсем!

Два пузыря вечером (Hennessy), один утром - пивко (Samuel Adams Utopias).
Картина меняется радикально!

Шанель и Ланком. это вечером.
и ограненный углерод утром.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3402
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 15 мар 2017, 21:13

ФрекенСнорк писал(а):
...и ограненный углерод утром.


Не многие это поймут... :D
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24088
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Юмор текущего дня

Сообщение ФрекенСнорк » 16 мар 2017, 09:33

Vredtech писал(а):
ФрекенСнорк писал(а):
...и ограненный углерод утром.


Не многие это поймут... :D

"Узок их круг, страшно далеки они от народа..."
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3402
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 16 мар 2017, 23:26

Члену партии "****" полностью окунуться в политическую борьбу мешают постоянные семейные проблемы: то сына надо отправить на учебу в Англию, то дочку рожать в Германию, то жену на отдых в Ниццу, то тёщу вставить зубы в Швецию.

Сценарий нефантастического фильма. Главный герой попадает в прошлое, но не замечает этого, так как живёт за сто первым километром от Москвы.

В кибервойсках его величества дедовщина выражается в том, что солдат первого года службы посылают чистить комменты.

Если всё же восстанавливать монархию, короновать нужно Медведева.
1. Во-первых, он так похож на Николая, что не может не быть потомком его и Матильды.
2. Бороды в тренде. С бородой его будет вообще не отличить.
3. И звучит как — Его Императорское Величество Димон Первый.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3402
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 17 мар 2017, 21:38

«В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать», – заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский в Госдуме.
А давайте проголосуем за него и узнаем, может ли Владимир Вольфович выполнять предвыборные обещания.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1761
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Юмор текущего дня

Сообщение АЛСНщик » 18 мар 2017, 08:25

Vredtech писал(а):«В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать», – заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский в Госдуме.
А давайте проголосуем за него и узнаем, может ли Владимир Вольфович выполнять предвыборные обещания.

Он всё руководство Рыбновского района обещал уволить и посадить за то, что не вышли на перрон встречать его с "хлебом солью" :evil: Ну и где? :P
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3402
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 18 мар 2017, 16:25

Не, ну вот выиграл ты, скажем, в покер 30 лямов - с тебя требуют уплатить 4 ляма налогов. Это по закону, это я понимаю. А вот если ты проиграл лям, поддержит тебя государство хоть на 130 тыщ?

Медведев вовсе не заболел. Просто на весенние каникулы его решили отправить к бабушке.

xxx: увидел, репостнул, в тюрьму! - романтика....
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Koluchkot
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 мар 2017, 13:49

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Koluchkot » 19 мар 2017, 13:54

Моя дверь для вас всегда открыта. Уходите.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3402
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 21 мар 2017, 22:04

- Что-то давно депутаты нас не радовали интересными законопроектами. Как-то даже скучно стало.
- Это легко исправить. Достаточно назначить Шурыгину помощником Мизулиной, и скуку как рукой снимет.

Вначале они испугались наших хакеров. Потом - пранкеров, потом - юмористов. Но они ещё не знают, на что способны наши клоуны!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3402
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 22 мар 2017, 23:34

- Подскажите, а в какой руке по правилам этикета во время еды должен быть смартфон?

Очередная реклама: "Яндекс браузер понимает тебя с полуслова!"... Как, если он за много лет так и не смог понять, что я не хочу его устанавливать?

Путин призвал дать возможность каждому человеку в России открыть своё дело, пишет Газета.ру. Пока не знают кому поручить, Следственному Комитету или Генпрокуратуре.

Медведев: Денег нет!!!
Навальный: А если найдем?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
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Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 23 мар 2017, 20:37

Китайские палочки - это на самом деле хорошо обглоданные деревянные русские ложки..

Если вы, бессовестные, вовремя не оплатили ЖКУ, то они не могут вовремя украсть.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3402
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 5 минут назад

Утром надо быть особенно осторожными. Одно неловкое движение - и ты снова спишь…

- Почему принц искал Золушку по туфельке, он что, лица ее не запомнил?
- Нет, у нее была шикарная грудь и огромное декольте.

По поводу Вороненкова у Путина железное алиби: он в этот день взрывал склады в Харьковской области.

Говорят, что Дмитрий Анатольевич и не болел вовсе. Конечно, не болел. Он всё это время просидел в очереди в районную поликлинику за рецептом на капли в нос.

Реальные доходы россиян возобновили падение. Доходы реальных россиян продолжают расти.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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