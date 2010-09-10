Юмор текущего дня
Есть что-то смешное в вашей жизни чем вы хотите поделиться... вам сюда!
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3406
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
Беспроигрышный вариант на Евровидении: бородатая бурановская бабушка в инвалидной коляске.
Рабочее собрание.
- Петрович, а вот тебе сколько нужно для нормальной жизни?
- Два пузыря вечером, один утром.
- Вот видите! А вы 30 000 рублей, 40 000 рублей! Обнаглели совсем!
Рабочее собрание.
- Петрович, а вот тебе сколько нужно для нормальной жизни?
- Два пузыря вечером, один утром.
- Вот видите! А вы 30 000 рублей, 40 000 рублей! Обнаглели совсем!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Vredtech писал(а):Рабочее собрание.
- Петрович, а вот тебе сколько нужно для нормальной жизни?
- Два пузыря вечером, один утром.
- Вот видите! А вы 30 000 рублей, 40 000 рублей! Обнаглели совсем!
Два пузыря вечером (Hennessy), один утром - пивко (Samuel Adams Utopias).
Картина меняется радикально!
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3406
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
UNCLE1911 писал(а):
Картина меняется радикально!
Мне тоже нравится такая точка зрения
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Юмор текущего дня
UNCLE1911 писал(а):Vredtech писал(а):Рабочее собрание.
- Петрович, а вот тебе сколько нужно для нормальной жизни?
- Два пузыря вечером, один утром.
- Вот видите! А вы 30 000 рублей, 40 000 рублей! Обнаглели совсем!
Два пузыря вечером (Hennessy), один утром - пивко (Samuel Adams Utopias).
Картина меняется радикально!
Шанель и Ланком. это вечером.
и ограненный углерод утром.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3406
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
ФрекенСнорк писал(а):
...и ограненный углерод утром.
Не многие это поймут...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24090
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Юмор текущего дня
Vredtech писал(а):ФрекенСнорк писал(а):
...и ограненный углерод утром.
Не многие это поймут...
"Узок их круг, страшно далеки они от народа..."
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3406
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Члену партии "****" полностью окунуться в политическую борьбу мешают постоянные семейные проблемы: то сына надо отправить на учебу в Англию, то дочку рожать в Германию, то жену на отдых в Ниццу, то тёщу вставить зубы в Швецию.
Сценарий нефантастического фильма. Главный герой попадает в прошлое, но не замечает этого, так как живёт за сто первым километром от Москвы.
В кибервойсках его величества дедовщина выражается в том, что солдат первого года службы посылают чистить комменты.
Если всё же восстанавливать монархию, короновать нужно Медведева.
1. Во-первых, он так похож на Николая, что не может не быть потомком его и Матильды.
2. Бороды в тренде. С бородой его будет вообще не отличить.
3. И звучит как — Его Императорское Величество Димон Первый.
Сценарий нефантастического фильма. Главный герой попадает в прошлое, но не замечает этого, так как живёт за сто первым километром от Москвы.
В кибервойсках его величества дедовщина выражается в том, что солдат первого года службы посылают чистить комменты.
Если всё же восстанавливать монархию, короновать нужно Медведева.
1. Во-первых, он так похож на Николая, что не может не быть потомком его и Матильды.
2. Бороды в тренде. С бородой его будет вообще не отличить.
3. И звучит как — Его Императорское Величество Димон Первый.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3406
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
«В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать», – заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский в Госдуме.
А давайте проголосуем за него и узнаем, может ли Владимир Вольфович выполнять предвыборные обещания.
А давайте проголосуем за него и узнаем, может ли Владимир Вольфович выполнять предвыборные обещания.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Vredtech писал(а):«В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать», – заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский в Госдуме.
А давайте проголосуем за него и узнаем, может ли Владимир Вольфович выполнять предвыборные обещания.
Он всё руководство Рыбновского района обещал уволить и посадить за то, что не вышли на перрон встречать его с "хлебом солью" Ну и где?
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3406
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Юмор текущего дня
Не, ну вот выиграл ты, скажем, в покер 30 лямов - с тебя требуют уплатить 4 ляма налогов. Это по закону, это я понимаю. А вот если ты проиграл лям, поддержит тебя государство хоть на 130 тыщ?
Медведев вовсе не заболел. Просто на весенние каникулы его решили отправить к бабушке.
xxx: увидел, репостнул, в тюрьму! - романтика....
Медведев вовсе не заболел. Просто на весенние каникулы его решили отправить к бабушке.
xxx: увидел, репостнул, в тюрьму! - романтика....
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Юмор текущего дня
Моя дверь для вас всегда открыта. Уходите.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3406
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
- Что-то давно депутаты нас не радовали интересными законопроектами. Как-то даже скучно стало.
- Это легко исправить. Достаточно назначить Шурыгину помощником Мизулиной, и скуку как рукой снимет.
Вначале они испугались наших хакеров. Потом - пранкеров, потом - юмористов. Но они ещё не знают, на что способны наши клоуны!
- Это легко исправить. Достаточно назначить Шурыгину помощником Мизулиной, и скуку как рукой снимет.
Вначале они испугались наших хакеров. Потом - пранкеров, потом - юмористов. Но они ещё не знают, на что способны наши клоуны!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3406
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
- Подскажите, а в какой руке по правилам этикета во время еды должен быть смартфон?
Очередная реклама: "Яндекс браузер понимает тебя с полуслова!"... Как, если он за много лет так и не смог понять, что я не хочу его устанавливать?
Путин призвал дать возможность каждому человеку в России открыть своё дело, пишет Газета.ру. Пока не знают кому поручить, Следственному Комитету или Генпрокуратуре.
Медведев: Денег нет!!!
Навальный: А если найдем?
Очередная реклама: "Яндекс браузер понимает тебя с полуслова!"... Как, если он за много лет так и не смог понять, что я не хочу его устанавливать?
Путин призвал дать возможность каждому человеку в России открыть своё дело, пишет Газета.ру. Пока не знают кому поручить, Следственному Комитету или Генпрокуратуре.
Медведев: Денег нет!!!
Навальный: А если найдем?
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3406
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Юмор текущего дня
Китайские палочки - это на самом деле хорошо обглоданные деревянные русские ложки..
Если вы, бессовестные, вовремя не оплатили ЖКУ, то они не могут вовремя украсть.
Если вы, бессовестные, вовремя не оплатили ЖКУ, то они не могут вовремя украсть.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3406
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Юмор текущего дня
Утром надо быть особенно осторожными. Одно неловкое движение - и ты снова спишь…
- Почему принц искал Золушку по туфельке, он что, лица ее не запомнил?
- Нет, у нее была шикарная грудь и огромное декольте.
По поводу Вороненкова у Путина железное алиби: он в этот день взрывал склады в Харьковской области.
Говорят, что Дмитрий Анатольевич и не болел вовсе. Конечно, не болел. Он всё это время просидел в очереди в районную поликлинику за рецептом на капли в нос.
Реальные доходы россиян возобновили падение. Доходы реальных россиян продолжают расти.
- Почему принц искал Золушку по туфельке, он что, лица ее не запомнил?
- Нет, у нее была шикарная грудь и огромное декольте.
По поводу Вороненкова у Путина железное алиби: он в этот день взрывал склады в Харьковской области.
Говорят, что Дмитрий Анатольевич и не болел вовсе. Конечно, не болел. Он всё это время просидел в очереди в районную поликлинику за рецептом на капли в нос.
Реальные доходы россиян возобновили падение. Доходы реальных россиян продолжают расти.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3406
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
- Пишут, что футболисты Кот-д’Ивуара вчера играли в футбол.
- С кем?
- С какими-то пешеходами.
Если бесконечное количество российских футболистов запустить на бесконечное количество футбольных полей и дать им бесконечное количество времени, то один из них когда-нибудь забьёт гол.
- Смотрел вчера, как какой-то Кот-Д'Ивуар опустил нашу сборную?
- Кот?! А что, с людьми их уже не ставят играть?
Во время Великого поста благочестивые попы пересаживаются из роскошных "Кадиллаков" и "Майбахов" в скромные "Тойоты" и "Мерседесы"...
В целях профилактики от всего весной следует есть много чеснока. От женщин, кстати, тоже помогает.
- С кем?
- С какими-то пешеходами.
Если бесконечное количество российских футболистов запустить на бесконечное количество футбольных полей и дать им бесконечное количество времени, то один из них когда-нибудь забьёт гол.
- Смотрел вчера, как какой-то Кот-Д'Ивуар опустил нашу сборную?
- Кот?! А что, с людьми их уже не ставят играть?
Во время Великого поста благочестивые попы пересаживаются из роскошных "Кадиллаков" и "Майбахов" в скромные "Тойоты" и "Мерседесы"...
В целях профилактики от всего весной следует есть много чеснока. От женщин, кстати, тоже помогает.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3406
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Юмор текущего дня
Говорят, всем задержаным на митингах против коррупции дадут по 15 суток обязательных работ на тосканских виноградниках Дмитрия Медведева...
После президентских выборов в США российские хакеры уже не могли остановиться - Дональда Трампа избрали генсеком ООН, командором Мальтийского Ордена и Папой Римским.
Навальный посадил больше оппозиционеров с 2011 года, чем Путин за 17 лет.
В городах России прошли антикоррупционные митинги. Главная их идея - чиновники, поделитесь взятками!
После президентских выборов в США российские хакеры уже не могли остановиться - Дональда Трампа избрали генсеком ООН, командором Мальтийского Ордена и Папой Римским.
Навальный посадил больше оппозиционеров с 2011 года, чем Путин за 17 лет.
В городах России прошли антикоррупционные митинги. Главная их идея - чиновники, поделитесь взятками!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3406
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Юмор текущего дня
Звонит март декабрю:
- выйдешь на работу за меня?
- не вопрос. ты ж за меня выходил.
- выйдешь на работу за меня?
- не вопрос. ты ж за меня выходил.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3406
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Юмор текущего дня
В качестве ответа оппозиции чиновники планируют выйти на митинг с плакатами "Коррупция - наше будущее", "Руки прочь от моей яхты", "По ТВ не показали - значит, ничего и не было", "Пасть порву за домик для уточек", "Моя мигалка - мои правила" и "Я патриот - ворую только в России!".
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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