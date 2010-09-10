Юмор текущего дня

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3544
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Юмор текущего дня

Сообщение Шварц » Сегодня, 12:04

Pozor na vulgární výrazy, nadávky a hrubost... Местами присутствует ненормативная лексика :roll:

Звонили из EBU :oops:
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3410
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня

Сообщение Vredtech » 35 минут назад

— Что ты там делаешь, сынок?
— Не сейчас, мам!
— Опять призываешь власть к ответу?
— Маам!

- Это земля Франца-Иосифа?
- Да, Франца Кафки и Иосифа Сталина.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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