Юмор текущего дня
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Re: Юмор текущего дня
Pozor na vulgární výrazy, nadávky a hrubost... Местами присутствует ненормативная лексика
Звонили из EBU
Звонили из EBU
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3410
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Юмор текущего дня
— Что ты там делаешь, сынок?
— Не сейчас, мам!
— Опять призываешь власть к ответу?
— Маам!
- Это земля Франца-Иосифа?
- Да, Франца Кафки и Иосифа Сталина.
— Не сейчас, мам!
— Опять призываешь власть к ответу?
— Маам!
- Это земля Франца-Иосифа?
- Да, Франца Кафки и Иосифа Сталина.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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