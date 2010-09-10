Сообщение Vredtech » 35 минут назад

— Что ты там делаешь, сынок?

— Не сейчас, мам!

— Опять призываешь власть к ответу?

— Маам!



- Это земля Франца-Иосифа?

- Да, Франца Кафки и Иосифа Сталина.

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.